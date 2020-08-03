«Такое прекрасное утро!» — Влад Соколовский гуляет с двухлетней дочкой — видео

|
Алиса Старжевская
40

Певец и его бывшая жена Рита Дакота совместно воспитывают общую дочь Мию.

Фото, видео: Instagram @vs20, @miasokolovskaya

Певец Влад Соколовский, несмотря на безумную занятость, урывает в своем рабочем графике время для того, чтобы насладиться общением с двухлетней дочкой Мией. Со своей наследницей, рожденной в браке с бывшей супругой Ритой Дакотой, Соколовский в последнее время виделся не так часто. Певец болел коронавирусом и в силу этого вынужден был на какое-то время прекратить контакты с Мией. Похоже, сейчас Соколовский вовсю наверстывает упущенное время. В прошлом месяце музыкант подарил девочке велосипед, а недавно вышел с ней на прогулку, застав прекрасную солнечную погоду.

На своей странице в Instagram Соколовский поделился, как интересно и активно они с Мией проводят время. На видео девочка сначала едет на трехколесном велосипеде, а потом с большим удовольствием катается с горки.

«Вот такое прекрасное утро! Солнышко и Миеныч!» — радостно произнес певец.

Instagram @miasokolovskaya

Видео с совместного времяпровождения появились и в сторис на странице Мии. У девочки в два года уже есть личный аккаунт в Instagram, который ведут, вероятно, ее родители. Несмотря на то, что Соколовский и Рита Дакота развелись два года назад из-за измен певца, артисты продолжают принимать равное участие в воспитании малышки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Влад Соколовский ударил возлюбленную во время челленджа.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
74.16
0.73 87.23
-0.06
ТОП-4 знака зодиака, которым проще других добиться известности

Последние новости

20:26
«Мальчики не плачут!» — Екатерина Стриженова поделилась милым видео с внуком
20:18
«Спустя 20 лет»: мать Кокорина выложила его детское фото в форме «Спартака»
20:05
Смена Летней Академии Санкт-Петербургского Дома музыки открылась в Ялте
19:55
Обнаженная дочка Гузеевой выложила видео из ванны
19:42
Всероссийский полумарафон вошел в Книгу Гиннесса
19:36
«Такое прекрасное утро!» — Влад Соколовский гуляет с двухлетней дочкой — видео

Сейчас читают

Жену расчлененного рэпера Картрайта будет защищать адвокат историка Соколова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок