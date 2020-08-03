«Такое прекрасное утро!» — Влад Соколовский гуляет с двухлетней дочкой — видео
Певец и его бывшая жена Рита Дакота совместно воспитывают общую дочь Мию.
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Фото, видео: Instagram @vs20, @miasokolovskaya
Певец Влад Соколовский, несмотря на безумную занятость, урывает в своем рабочем графике время для того, чтобы насладиться общением с двухлетней дочкой Мией. Со своей наследницей, рожденной в браке с бывшей супругой Ритой Дакотой, Соколовский в последнее время виделся не так часто. Певец болел коронавирусом и в силу этого вынужден был на какое-то время прекратить контакты с Мией. Похоже, сейчас Соколовский вовсю наверстывает упущенное время. В прошлом месяце музыкант подарил девочке велосипед, а недавно вышел с ней на прогулку, застав прекрасную солнечную погоду.
На своей странице в Instagram Соколовский поделился, как интересно и активно они с Мией проводят время. На видео девочка сначала едет на трехколесном велосипеде, а потом с большим удовольствием катается с горки.
«Вот такое прекрасное утро! Солнышко и Миеныч!» — радостно произнес певец.
Видео с совместного времяпровождения появились и в сторис на странице Мии. У девочки в два года уже есть личный аккаунт в Instagram, который ведут, вероятно, ее родители. Несмотря на то, что Соколовский и Рита Дакота развелись два года назад из-за измен певца, артисты продолжают принимать равное участие в воспитании малышки.
Ранее 5-tv.ru писал, что Влад Соколовский ударил возлюбленную во время челленджа.
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