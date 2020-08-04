Четыре простых совета, которые помогут сохранить печень здоровой

Печень — единственный орган, способный к регенерации в случае травмы или болезни клеток, но даже это уникальное свойство не исключает возможности заболевания. Чтобы свести риск к минимуму, медики советуют придерживаться несложных правил, которые помогут сохранить здоровье печени.

Правило первое

Не стоит увлекаться обезжиренными продуктами. На первый взгляд может показаться, что они полезны, однако, как пишет интернет-портал «МедикФорум», чтобы придать такой еде вкус, производители обычно добавляют в нее сахар. Печень превращает излишки глюкозы и фруктозы в жир, что может в конце концов привести к неалкогольной жировой болезни печени.

Правило второе

Тем, кто заботится о здоровье печени стоит перейти на средиземноморскую диету. Богатая полезными жирами, постным белком и сложными углеводами, она считается одной из лучших для оптимальной работы важного органа. Согласно некоторым исследованиям, любители средиземноморской диеты даже живут дольше.

Правило третье

Ешьте больше продуктов, богатых антиоксидантами. Эти защищающие печень (и не только ее) вещества содержатся, к примеру, в овощах, фруктах и ягодах.

Правило четвертое

Берегите зубы и регулярно посещайте стоматолога. Исследования показывают, что воспаления десен и зубов может стать причиной воспалительных процессов в организме и, в частности, в печени.

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