Свершилось: ученые нашли формулу молодости

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Валентин Черников
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Исследователи из США провели удачный эксперимент по омоложению организма.

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Фото, видео: TASS/ ZUMA, Алеев Егор,Рогулин Дмитрий, Кухмарь Кирилл,Игорь Зарембо, globallookpress.com / Patrick Pleul

Способ вернуть и продлить молодость найден. Его открыли ученые Калифорнийского университета в США. Исследователи провели эксперимент на мышах и выяснили, что для достижения эффекта омоложения требуется разбавить плазму крови смесью физиологического раствора и альбумина. Об этом пишет журнал Aging.

Ученые пришли к выводу, что старение организма происходит из-за увеличения в крови количества определенных белков. Их замена позволит замедлить этот процесс.

Сывороточный альбумин содержится в плазме крови и составляет больше половины входящих в ее состав белков. В представленной смеси он заменяет белок, который теряется при удалении исходной плазмы. Обновление крови таким способом в случае с подопытными животными привело к омоложению их мозга, печени и мышц. Эффект усиливался переливании крови молодых особей старым.

Как отмечает научное издание, представленный метод поможет и в лечении мышечной атрофии, нейродегенерации, диабета второго типа и расстройства иммунной системы. Клинические испытания переливания плазмы на людях подходят к стадии завершения.

Ранее 5-tv.ru показал, что ВОЗ сообщила о научном прорыве в лечении COVID-19.

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