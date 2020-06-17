Свершилось: ученые нашли формулу молодости

Способ вернуть и продлить молодость найден. Его открыли ученые Калифорнийского университета в США. Исследователи провели эксперимент на мышах и выяснили, что для достижения эффекта омоложения требуется разбавить плазму крови смесью физиологического раствора и альбумина. Об этом пишет журнал Aging.

Ученые пришли к выводу, что старение организма происходит из-за увеличения в крови количества определенных белков. Их замена позволит замедлить этот процесс.

Сывороточный альбумин содержится в плазме крови и составляет больше половины входящих в ее состав белков. В представленной смеси он заменяет белок, который теряется при удалении исходной плазмы. Обновление крови таким способом в случае с подопытными животными привело к омоложению их мозга, печени и мышц. Эффект усиливался переливании крови молодых особей старым.

Как отмечает научное издание, представленный метод поможет и в лечении мышечной атрофии, нейродегенерации, диабета второго типа и расстройства иммунной системы. Клинические испытания переливания плазмы на людях подходят к стадии завершения.

Ранее 5-tv.ru показал, что ВОЗ сообщила о научном прорыве в лечении COVID-19.