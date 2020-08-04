Бельгия поставила рекорд — 591 день без правительства
Страна находится в состоянии политического кризиса с конца 2018 года.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Carsten Reisinger; 5-tv.ru
Бельгия поставила необычный рекорд — уже 591 день страна живет без правительства, полноценного. В конце 2018-го разразился у них политический кризис — валлонцы и фламандцы поссорились, кабинет Шарля Мишеля ушел в отставку и все.
С тех пор сначала сам Мишель поработал с приставкой врио, потом его сменила Софи Вильмес. Потом коронавирус и вот это все. И ничего, живут. О других рекордах и не только — в нашем обзоре за 100 секунд.
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