Бельгия поставила необычный рекорд — уже 591 день страна живет без правительства, полноценного. В конце 2018-го разразился у них политический кризис — валлонцы и фламандцы поссорились, кабинет Шарля Мишеля ушел в отставку и все.

С тех пор сначала сам Мишель поработал с приставкой врио, потом его сменила Софи Вильмес. Потом коронавирус и вот это все. И ничего, живут. О других рекордах и не только — в нашем обзоре за 100 секунд.