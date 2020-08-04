В Башкирии произошел инцидент с участием высокопоставленного республиканского чиновника. Начальник государственно-правового управления главы Башкирии, Азат Галин пытался спровоцировать драку с инспектором рыбоохраны. Во время рейда на озере Чебаркуль сотрудник природоохранного ведомства заметил, как один из рыбаков выловил щуку размером больше разрешенной правилами. Нарушителем оказался чиновник. На законное требование инспектора показать документы для составления протокола он ответил нецензурной бранью

По словам инспектора природоохраны, Азат Галин находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы. Свою проверку организовали и в администрации главы республики.