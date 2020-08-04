Кто из российских знаменитостей родился 4 августа?

Мария Куликова

Актриса кино и телевидения Мария Куликова празднует сегодня 43-й день рождения. Она известна зрителям по таким работам, как медицинская драма «Склифосовский», «Две судьбы», «Доярка из Хацапетовки» и другим народным хитам. Сама Куликова отмечает, что телевизионные проекты ей нравятся больше, ведь истории в них рассказываются с душой, хоть порой и выглядят проще, чем в большом кино.

Также актриса служит и в театре. Ее можно увидеть на сцене Московского академического театра сатиры и независимого «Театра Ателье», где она участвует во многих постановках.

ТАСС / Павлишак Алексей

Анастасия Микульчина

День рождения также празднует звезда современной версии фильма «А зори здесь тихие…» Анастасия Микульчина. Актрисе исполняется 37 лет. Помимо военной драмы, зрители ее видели в российско-украинской адаптации сериала «Менталист» — «Тот, кто читает мысли», а самую большую известность ей принесла роль в картинах «Сонька Золотая Ручка» и «Сонька. Продолжение легенды».

Сейчас артистка по большей части задействована в телевизионных проектах: в этом году с ней должен выйти сериал «Медиатор» о профессиональном переговорщике и мастере перевоплощений.

ТАСС / Геодакян Артем

Виктор Смирнов

75-летний юбилей должен был отпраздновать в этот день советский и российский актер Виктор Смирнов. Народный артист РФ прожил долгую и насыщенную жизнь, он участвовал во многих известных проектах. Яркие образы Смирнов создал в таких сериалах, как «Мастер и Маргарита», «Крот», «Ликвидация», но самую большую известность ему принесла роль Нострадамуса в «Убойной силе».

Сниматься же Смирнов начал в далеком 67-м году, а первой его работой был фильм «Первороссияне» Александра Иванова и Евгения Шифферса. Картина основана на поэме Ольги Берггольц «Первороссийск» и рассказывала о рабочих Нарвской заставы Петрограда, приехавших в 1918 году на Алтай строить первую земледельческую коммуну.

Кадр из фильма «Тени прошлого»

Сергей Яковлев

95 лет назад родился еще один знаменитый советский актер, народный артист РСФСР Сергей Яковлев. За 70 лет своей жизни он сыграл в огромном количестве фильмов, а также участвовал в театральных постановках и был актером дубляжа. Именно в его исполнении мы хорошо помним осторожного ночного сторожа из многосерийного фильма «12 стульев» Марка Захарова, прославившего фразу «Утром деньги — вечером стулья».

Последней его работой стала роль Грачева в фильме «Сумасшедшая любовь» 1992 года, в котором он снялся вместе с Александром Абдуловым и Андреем Макаревичем.

Ветеран ВОВ Сергей Сергеевич, имел несколько медалей. Помимо сцены он был увлеченным живописцем, а его квартира в одном из Арбатских переулков к концу жизни стала напоминать картинную галерею.

Кадр из фильма «Дом с мезонином»

Глеб Самойлов

В этот день родился знаменитый музыкант Глеб Самойлов. Бывший участник группы «Агата Кристи», отмечает сегодня 50-й день рождения. За свою карьеру в составе группы Самойлов-младший принял участие в записи 10 альбомов «Агаты Кристи» и именно с ним были исполнены главные хиты команды: «Как на войне», «Сказочная тайга» и другие.

После ссоры с братом и сооснователем группы Вадимом Самойловым, Глеб запустил собственный проект The Matrixx и с ним записал еще шесть альбомов.

Сейчас Глеб Самойлов в основном занят концертной деятельностью: вместе с The Matrixx они исполняют как собственные хиты, так и песни «Агаты Кристи».

ТАСС / Рюмин Александр

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