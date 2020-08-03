Кто из российских знаменитостей родился 3 августа?

Николай Бурляев

Актер и кинорежиссер Николай Бурляев отмечает 74-летие. Он стал мировой знаменитостью уже в 16 лет, сыграв в первой полнометражной картине Андрея Тарковского «Иваново детство». В общей сложности у народного артиста насчитывается более полусотни киноработ.

Среди наиболее заметных работы в таких фильмах, как «Мама вышла замуж», «Андрей Рублев» — еще один фильм Тарковского, «Маленькие трагедии», «Проверка на дорогах». В «Мастере и Маргарите» Юрия Кары Бурляев сыграл Иешуа, а в «Адмирале» — Николая II. Запомнился зритель и снятый Бурляевым фильм «Лермонтов», где роль поэта исполнил он сам.

ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС

Валерий Васильев

В 1949 году родился советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Валерий Васильев. Один из лучших защитников мирового хоккея славился редким добродушием в жизни и жестким стилем игры. Прославленный тренер, «отец русского хоккея» Анатолий Тарасов не решался выпускать против Васильева своих лучших нападающих Анатолия Фирсова или Валерия Харламова. Считалось, что переиграть Васильева было невозможно.

В 1973, 1977, 1979 годах спортсмен признавался лучшим защитником чемпионатов мира. Подобное достижение в мировой истории было лишь у Николая Сологубова. Васильева пять раз включали в символическую сборную мира по итогам первенств планеты.

ТАСС / Ун Да-син Вячеслав

Вацлав Дворжецкий

В 1910 году в киевской семье потомственных польских дворян родился будущий актер театра и кино Вацлав Дворжецкий. Еще до достижения 20 лет вел политическую деятельность и успел побывать польским шпионом, за что в 1930 году был приговорен советской властью к десяти годам лагерей. Из них он отсидел семь. Осенью 1941 года вновь был арестован и находился в заключении до 1946 года.

За долгую жизнь Дворжецкий сыграл 122 роли в 111 спектаклях. С 1968 года снимался в кино и на телевидении, на его счету 92 роли. Наиболее крупные и удачные работы в фильмах: «Щит и меч», «Красное и черное», «Улан», «Любавины», «Забытая мелодия для флейты», «Где-то плачет иволга…», «Письма мертвого человека», «Через тернии к звездам», «Угрюм-река». Его сыновья Владислав и Евгений впоследствии тоже стали звездами кинематографа.

ТАСС / Фотохроника ТАСС

Сергей Чонишвили

Сегодня отмечает 55-летний юбилей актер театра и кино, мастер озвучания, диктор, главный голос российского телевидения Сергей Чонившили. Его бархатистый баритон можно услышать в большинстве рекламных роликов, документальных фильмов, аудиокниг, компьютерных игр, анонсов на различных телеканалах и, конечно, в кино.

Голосом Чонишвили говорят такие персонажи мирового кино и мультфильмов, как Бивис и Баттхед, Мачете, Риддик, Роршах из «Хранителей» и множество других. Фильмография самого Чонишвили включает в себя более 70 картин.

ТАСС / Геодакян Артем

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