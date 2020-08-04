Дочь Виторгана оценила российскую попсу — видео
Двухлетней Этель родители прививают любовь к классической музыке.
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Фото, видео: Instagram @emmanuil_vitorgan
Советский актер театра и кино Эммануил Виторган опубликовал запись со своей дочерью Этель, на которой ребенок негативно воспринимает одну из популярных эстрадных композиций. Как написал на своей странице в Instagram артист, его дочь предпочитает в основном классическую музыку.
По словам Виторгана-старшего, они в семье стараются привить двухлетней Этель любовь к музыке, поэтому включают произведения известных композиторов каждый день. Однако иногда случаются казусы.
«Любовь к музыке формируется с детства. Каждый день Этель слушает классику. Тут включила музыку в телефоне и застыла, просмотрев на папу вопросительно: а это что?! Вот мы и думаем, что ответить…» — юная наследница с недоверием отнеслась к современной российской эстраде.
Фанаты знаменитого актера не остались в стороне от этого видео. Одни просят не Эммануила Гедеоновича не включать дочери современных песен, хотя другие наоборот считают, что это отлично разовьет музыкальный слух девочки и поможет научиться определять, какая музыка качественная, а какая нет.
Этель — не единственная дочь 80-летнего Виторгана. Год назад от третьей жены Ирины у него родилась Клара, также есть двое детей от предыдущих браков, внуки и правнуки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о секретах семейного счастья от Эммануила Виторгана, которым артист поделился в недавнем интервью.
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