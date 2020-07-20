«Мне опять повезло…» Эммануил Виторган поделился формулой семейного счастья

Эммануил Виторган и Ирина Млодик вместе уже 17 лет. А поле 15 лет счастливого брака в семье появились дети — Этель, которой сейчас два с половиной года, и Клара, которой скоро исполнится год. 80-летний актер, потерявший жену 20 лет назад, признается, что Ирина вернула его к жизни.

«Мне опять повезло… Я снова встретил достойную женщину, вернувшую меня к жизни!» — написал Виторган на своей странице в Instagram.

По просьбам подписчиков актер и многодетный отец поделился некоторыми секретами семейного счастья.

«Наверное, „формула“ такова: прежде всего нужно уважать друг друга, не стоит ставить свои интересы выше интересов близкого человека. Это важно, это главное! Ириша все делает с удовольствием, чем бы она ни занималась. Думает о том, чтобы человеку рядом с ней было максимально хорошо. Поэтому мы и живем в согласии. Общие интересы и взаимное уважение — это основа семьи», — считает Эммануил Виторган.

Instagram @emmanuil_vitorgan

По его словам, в семье роли распределяются гармонично: для него на первом месте всегда стояла профессия, а Ирина с самого начала стала его «опорой в бытовых и практических делах».

И даже проведя вместе несколько месяцев в самоизоляции в четырех стенах пара не испытывает никакого дискомфорта и не сидит без дела. Традиционные вечера своего Культурного клуба супруги перенесли в онлайн и проводят их каждую неделю в прямом эфире. Виторган сообщил, что ближайший вечер будет посвящен его покойной супруге Алле Балтер и отметил, что идея этой программы принадлежит Ирине Млодик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эммануил Виторган вместе с сыном Максимом подурачился на камеру.