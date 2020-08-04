Наталья Рудова с юмором объяснила, почему не хочет детей

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Алина Потёмкина
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Актриса сделала пародию на известный стендап, посвященный теме чайлдфри.

Наталья Рудова с юмором объяснила, почему не хочет детей

Фото: Instagram @rudovanata

Актриса Наталья Рудова решила расставить точки над i и ответила подписчикам в Instagram на один из главных вопросов, который задают практически любой женщине: «А где дети?». Сделала она это в юмористической форме, спародировав стендап одной юмористки на животрепещущую тему. Предварительно она подчеркнула, что ее пост не рассчитан на восприятие женщинами типа «Яжмать».

В ролике, которым она поделилась с поклонниками, Рудова рассказала, как расспрашивала подругу после родов о том, на что это похоже.

«Она говорит: „Ну, как будто тебе медленно ломают бедра“. Я такая — проживу без детей! Все! В * этот стакан воды, в старости кто-нибудь принесет. Я в 50 лет кулеры по всей хате расставлю, в каждой комнате, и решу проблему», — обыграла тему Рудова.

Как ни странно, но актрису не распяли за такую шутку. Поклонницы в большинстве своем поддержали и ее позицию, и отметили чувство юмора артистки.

«Ааааа! Прям в сердце!!! Спасибо!»

«Наталья, кулеры это стопудовый выход»

«Ржу! Звезда!» — восхищались поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Рудова поделилась забавными фото из детства и юности.

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