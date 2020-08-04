Наталья Рудова с юмором объяснила, почему не хочет детей
Актриса сделала пародию на известный стендап, посвященный теме чайлдфри.
Фото: Instagram @rudovanata
Актриса Наталья Рудова решила расставить точки над i и ответила подписчикам в Instagram на один из главных вопросов, который задают практически любой женщине: «А где дети?». Сделала она это в юмористической форме, спародировав стендап одной юмористки на животрепещущую тему. Предварительно она подчеркнула, что ее пост не рассчитан на восприятие женщинами типа «Яжмать».
В ролике, которым она поделилась с поклонниками, Рудова рассказала, как расспрашивала подругу после родов о том, на что это похоже.
«Она говорит: „Ну, как будто тебе медленно ломают бедра“. Я такая — проживу без детей! Все! В * этот стакан воды, в старости кто-нибудь принесет. Я в 50 лет кулеры по всей хате расставлю, в каждой комнате, и решу проблему», — обыграла тему Рудова.
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Мой ответ на вопрос-«А где дети»😂😂😂💪 А если серьезно, то у меня крутой, актерский TiKTok, заходите поржать! 😂🙈Ссылка в шапке профиля😜 P.s(Яжматери с комментами типа «Как ты могла сказать такое. и т д, умоляю, покиньте чат🙈 Это для тех, у кого есть чувство юмора😘)
Как ни странно, но актрису не распяли за такую шутку. Поклонницы в большинстве своем поддержали и ее позицию, и отметили чувство юмора артистки.
«Ааааа! Прям в сердце!!! Спасибо!»
«Наталья, кулеры это стопудовый выход»
«Ржу! Звезда!» — восхищались поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Рудова поделилась забавными фото из детства и юности.
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