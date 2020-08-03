«Все настоящее»: Наталья Рудова поделилась забавными фото из детства и юности
Звезда «Татьяниного дня» сделала целую подборку снимков разных лет.
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Фото, видео: ТАСС / Andrei Gordeev; Instagram @rudovanata
Актриса Наталья Рудова в последнее время часто ностальгирует — например, вспоминает отдых на курортах в тропическом раю и мечтает снова оказаться там. Теперь же 37-летняя звезда телеэкранов решила порадовать фанатов подборкой редких фотографий разных лет, выложив их в своем блоге в Instagram.
Звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» не выглядит на свой возраст и сохранила замечательную фигуру, но это не мешает ей скучать по параметрам, которые были у нее в юности. Она выложила для поклонников и детские фото, и снимки подростковых лет, и показала, какой была ее учеба в театральном институте.
«Понравилось?» — спросила она напоследок у поклонников, намереваясь, в случае положительного ответа, повторять такие посты время от времени.
Как оказалось, идеальный вес в понимании Рудовой — 54 килограмма, и она непрочь поскорее вернуться в такую форму. Поклонников же порадовали и просто впервые опубликованные фото, и то, как красива их любимица.
«С веснушками такое классное фото»;
«Вообще не изменилась»;
«Очень крутые фотки, здорово, что они сохранились», — порадовались поклонники актрисы.
Несмотря на красивую внешность и внимание фанатов, жизнь актрисы не так проста, как может показаться. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталье Рудовой пришлось сменить свою квартиру из-за преследователей, которых отказывалась задержать полиция.
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