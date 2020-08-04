«Океанский щит — 2020»: моряки Балтфлота отбили атаки «террористов»

Эфирная новость 19

Крупномасштабные учения ВМФ России проходят в Калининградской области.

Фото, видео: ТАСС / Виталий Невар, 5-tv.ru

В Калининградской области начались крупномасштабные учения ВМФ России -"Океанский щит 2020». Первым этапом маневров стала высадка десанта на балтийское побережье.

При поддержке корабельной ударной группы и морской авиации позиции условного противника атаковала морская пехота. Штурмовые батальоны высаживались на бронемашинах с десантных катеров и кораблей на воздушной подушке. На захват плацдарма ушли считанные минуты.

«Совместными действиями были успешно отбиты атаки диверсионных групп, действующих под водой и на быстроходных лодках. Условных террористов, которые собирались прорваться на территорию объектов с берега, уничтожили морские пехотинцы», — цитирует РИА Новости представителя Балтфлота капитана первого ранга Романа Мартова.

Всего в учениях задействованы более 30 кораблей и морская авиация Балтийского флота. К слову, за действиями подразделений следили при помощи беспилотников, картинка с которых тут же поступала в командный пункт руководства учениями.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
73.38
-0.78 86.50
-0.73
«Коктейль Молотова»: Астролог о влиянии на людей серебристых облаков в ав...

Последние новости

17:52
«Зенит» — «Локомотив»: Ждать ли суперфутбола в Суперкубке?
17:50
Кто из военнослужащих РФ будет получать ежемесячные надбавки
17:41
Погода на лицо: чем внешне петербуржцы отличаются от москвичей — отвечает физиогномист
17:35
Нью-Йорк готовится к атаке тропического шторма Исаиас
17:29
Дело о мошенничестве, к которому якобы причастен адвокат Ефремова, нашлось в ОВД «Арбат»
17:22
ТОП-3 знаков зодиака, которые «делают ноги» после ночи любви

Сейчас читают

Тихий парень из культурной семьи: друг детства Энди Картрайта о расчлененном рэпере
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
«Не семья, а тень благополучия»: Поклонники затравили Ковальчук за фото с дочерью

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок