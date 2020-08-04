«Океанский щит — 2020»: моряки Балтфлота отбили атаки «террористов»
Крупномасштабные учения ВМФ России проходят в Калининградской области.
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Фото, видео: ТАСС / Виталий Невар, 5-tv.ru
В Калининградской области начались крупномасштабные учения ВМФ России -"Океанский щит 2020». Первым этапом маневров стала высадка десанта на балтийское побережье.
При поддержке корабельной ударной группы и морской авиации позиции условного противника атаковала морская пехота. Штурмовые батальоны высаживались на бронемашинах с десантных катеров и кораблей на воздушной подушке. На захват плацдарма ушли считанные минуты.
«Совместными действиями были успешно отбиты атаки диверсионных групп, действующих под водой и на быстроходных лодках. Условных террористов, которые собирались прорваться на территорию объектов с берега, уничтожили морские пехотинцы», — цитирует РИА Новости представителя Балтфлота капитана первого ранга Романа Мартова.
Всего в учениях задействованы более 30 кораблей и морская авиация Балтийского флота. К слову, за действиями подразделений следили при помощи беспилотников, картинка с которых тут же поступала в командный пункт руководства учениями.
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