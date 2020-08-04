В России запустили сервис, отменяющий «зарплатное рабство»

Платежная система Visa и компания «Яндекс. Касса» запустили сервис, который фактически отменяет так называемое «зарплатное рабство». Об этом сообщает РИА Новости. Новая услуга позволяет работодателям переводить деньги сотрудникам на карты всех российских банков.

Для такой операции работнику нужно ввести номер своей карты на странице «Яндекс. Кассы». Система предоставляет идентификатор — номер для выплаты, который сотрудник передает в бухгалтерию. Впоследствии руководитель по этому номеру производит выплату через личный кабинет сервиса.

Как отмечают создатели, система позволяет организациям сократить расходы при создании и отправке множества платежных поручений на счета в других банках. В то же время процедура создает неудобства при обработке данных, особенно когда в компании имеется большой штат сотрудников. При этом работники, к которым применяется такой подход, получают перевод позже других коллег.

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