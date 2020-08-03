В России снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке

Первоначальный взнос по льготной ипотеке будет снижен с 20 до 15%. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе онлайн-совещания с вице-премьерами. Речь идет о льготной ипотеке под 6,5% годовых.

«Теперь сделаем следующий шаг: снизим размер первоначального взноса с 20 до 15 процентов, соответствующее постановление подписано. Сможем вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года. Такая же возможность появится у участников еще двух программ — льготной ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки», — рассказал Мишустин.

Также, по его словам, будет увеличена сумма кредитов, которые смогут выдать банки по программе льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых: с 740 до 900 миллиардов рублей. Это позволит улучшить жилищные условия 310 тысячам российских семей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой аналог ипотеки предложили россиянам.