В России снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке
На кредитование россиян для приобретения жилья выделят 900 миллиардов рублей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter
Первоначальный взнос по льготной ипотеке будет снижен с 20 до 15%. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе онлайн-совещания с вице-премьерами. Речь идет о льготной ипотеке под 6,5% годовых.
«Теперь сделаем следующий шаг: снизим размер первоначального взноса с 20 до 15 процентов, соответствующее постановление подписано. Сможем вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года. Такая же возможность появится у участников еще двух программ — льготной ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки», — рассказал Мишустин.
Также, по его словам, будет увеличена сумма кредитов, которые смогут выдать банки по программе льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых: с 740 до 900 миллиардов рублей. Это позволит улучшить жилищные условия 310 тысячам российских семей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой аналог ипотеки предложили россиянам.
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