Жестокое убийство бурого медведя произошло на Байкале. Кадры были опубликованы в ТГ-канале РУ_ЧП. Как минимум двое неизвестных мужчин, проплывая на лодке вдоль берега, обратили на себя внимание медведя. Тот бросился в воду и стал их преследовать.

То ли туристы, то ли охотники не стали спасаться бегством. Они замедлили ход, дав грозно рычащему медведю подплыть поближе. Вероятно, неизвестные хотели устроить фотосессию с медведем, но косолапому идея не понравилась.

«Слишком агрессивный!» — прокричал один из пассажиров лодки, после чего на медведя навели дуло ружья и застрелили.

По факту произошедшего Байкальская межрегиональная природоохранительная прокуратура проводит проверку. В первую очередь блюстителям закона предстоит выяснить личности участников расправы и установить, было ли у них разрешение на выход в акваторию национального парка.

Ранее 5-tv сообщил, что в Магаданской области разъяренный медведь держит в страхе целый город в Магаданской области.