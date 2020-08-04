Мужчины на лодке в упор расстреляли медведя на Байкале — видео (18+)
Видео с жестокой расправой над животным опубликовали в одном из каналов Telegram.
Закрыть
Смотрите также:
В Якутске нашли контейнер с сотней мертвых собак и кошек
Двое мертвых мужчин и две убитые кошки найдены в Москва-реке
Медведь насмерть растерзал женщину в Забайкалье
Минприроды проверяет информацию о расстреле чиновником собак в Пермском крае
Жительница Иркутской области пришла на пляж с бурым медведем — видео
СК проверяет информацию об убийстве чиновниками в Прикамье медведя и четырех рысей
Видео: Медведь набросился на дрессировщика в цирке под Волгоградом
В Краснодаре женщина убила «пометившего» ее дверь кота ударом об столб
В сети появилось еще одного ужасное видео убийства спортсмена Юрия Власко
Фото, видео: РИА Новости / Илья Тимин; Telegram @r_chp
Жестокое убийство бурого медведя произошло на Байкале. Кадры были опубликованы в ТГ-канале РУ_ЧП. Как минимум двое неизвестных мужчин, проплывая на лодке вдоль берега, обратили на себя внимание медведя. Тот бросился в воду и стал их преследовать.
То ли туристы, то ли охотники не стали спасаться бегством. Они замедлили ход, дав грозно рычащему медведю подплыть поближе. Вероятно, неизвестные хотели устроить фотосессию с медведем, но косолапому идея не понравилась.
«Слишком агрессивный!» — прокричал один из пассажиров лодки, после чего на медведя навели дуло ружья и застрелили.
По факту произошедшего Байкальская межрегиональная природоохранительная прокуратура проводит проверку. В первую очередь блюстителям закона предстоит выяснить личности участников расправы и установить, было ли у них разрешение на выход в акваторию национального парка.
Ранее 5-tv сообщил, что в Магаданской области разъяренный медведь держит в страхе целый город в Магаданской области.
Читайте также
83%
-0.78 86.50
-0.73
Нашли ошибку?