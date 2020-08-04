«Лукойл» обвинил ветер в загрязнении реки нефтью в ЯНАО

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Валентин Черников
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Природоохранная прокуратура начала проверку информации об обнаружении нефтепродуктов в реке Нумге.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Angelos Tzortzinis

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура начала проверку информации о загрязнении нефтесодержащей жидкостью реки Нумги в Надымском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне местные жители сообщили об обнаружении топлива на берегу, где расположен нефтеналивной причал компании «РИТЭКБелоярскнефть», дочернего предприятия «Лукойла».

«Нефть разлита по всему берегу реки. Это „РИТЭК“, ее танкеры тут стоят. Они ее не уберут. Говорят, что соляру разлили. Но я уж нефть от соляры отличу», — рассказал на снятом им видео житель ЯНАО Руслан Карташов.

По его словам, нефтепродукты попали в реку, и ветром их уносит дальше. Это подтвердил экипаж идущего по реке танкера. Команда судна обнаружила характерную радужную пленку на поверхности воды в километре от нефтяного причала и вдоль береговой полосы. Обследование судна утечек не выявило.

«Предположительно, причиной появления инородного вещества у береговой полосы стал ветер северного направления, направивший зафиксированное ранее пятно в русле реки в сторону нефтеналивного причала. ТПП „РИТЭКБелоярскнефть“ организовало первоочередные мероприятия по удалению радужной пленки при помощи распыления сорбента. Следы нефтепродуктов в пределах береговой полосы ликвидированы», — заявили в пресс-службе «Лукойла».

По состоянию на утро 4 августа нефтяники очистили от пленки 400 метров береговой полосы в районе нефтеналивного причала. Причины появления нефти на берегу и в прибрежной зоне компания не уточняет.

«В ходе проверки будут приняты меры по установлению лиц, причастных к загрязнению водного объекта и привлечению их к установленной законом ответственности, а также по возмещению причиненного вреда», — заверили представители прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что крупным разливом нефти в Амурской области заинтересовались в СК и прокуратуре.

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