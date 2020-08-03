Крупным разливом нефти в Амурской области заинтересовались в СК и прокуратуре

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На место обнаружения пятна прибыла дополнительная техника.

Фото, видео: ТАСС / Troy Harvey; 5-tv.ru

Амурская природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Селемджи. Это крупнейший приток Зеи.

К месту, где было обнаружено нефтяное пятно спасатели сегодня доставили дополнительную технику. На реке установили боновые заграждения. Рядом вырыли специальную траншею — там будут собирать загрязненную воду.

О разливе нефтепродуктов в районе поселка ЭкимчАн стало известно в конце прошлой недели. Специалисты Росприродназдора источник загрязнения не нашли. МЧС ведет постоянный мониторинг побережья с помощью беспилотников.

В то же время в Иркутской области продолжается ликвидация накопленного годами экологического вреда в Усолье-Сибирском. Как сообщал ранее 5-tv.ru, при правительстве РФ создана межведомственная группа. А Минобороны направило на помощь военных специалистов.

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