Крупным разливом нефти в Амурской области заинтересовались в СК и прокуратуре

Амурская природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Селемджи. Это крупнейший приток Зеи.

К месту, где было обнаружено нефтяное пятно спасатели сегодня доставили дополнительную технику. На реке установили боновые заграждения. Рядом вырыли специальную траншею — там будут собирать загрязненную воду.

О разливе нефтепродуктов в районе поселка ЭкимчАн стало известно в конце прошлой недели. Специалисты Росприродназдора источник загрязнения не нашли. МЧС ведет постоянный мониторинг побережья с помощью беспилотников.

В то же время в Иркутской области продолжается ликвидация накопленного годами экологического вреда в Усолье-Сибирском. Как сообщал ранее 5-tv.ru, при правительстве РФ создана межведомственная группа. А Минобороны направило на помощь военных специалистов.