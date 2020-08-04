«Битва красных платьев»: жена Юдашкина соревнуется с модницами
Супруга знаменитого модельера приняла участие в челлендже, где нужно показать себя «во всей красноте».
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @marinayudashkina
Жена Юрия Юдашкина — Марина — всегда появляется на мероприятиях в костюмах с иголочки, под стать мужу модельеру. Недавно супруга кутюрье нашла повод продемонстрировать свои шикарные платья не только на ковровой дорожке. Светская львица поучаствовала в челлендже красных платьев на просторах Instagram.
Суть задания заключалась в том, чтобы показать свои наряды total red. Марина поделилась четырьмя снимками образов в красном, которые очаровали пользователей.
«Четвертое платье просто супер, вам очень идет. Я сама такое захотела!»
«Ты шикарна, Марина!»
«Вам очень идет этот цвет… Стройная и красавица!» — восторженно комментировали фолловеры.
В шуточное соревнование Марину пригласила Ида Достман, а супруга модельера в свою очередь передала эстафету Галине Юдашкиной, Аните Цой, Инне Михайловой и Светлане Ермоловой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, Юдашкины устроили ужин на свежем воздухе с Буйновым и Пугачевой
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