«Битва красных платьев»: жена Юдашкина соревнуется с модницами

Жена Юрия Юдашкина — Марина — всегда появляется на мероприятиях в костюмах с иголочки, под стать мужу модельеру. Недавно супруга кутюрье нашла повод продемонстрировать свои шикарные платья не только на ковровой дорожке. Светская львица поучаствовала в челлендже красных платьев на просторах Instagram.

Суть задания заключалась в том, чтобы показать свои наряды total red. Марина поделилась четырьмя снимками образов в красном, которые очаровали пользователей.

«Четвертое платье просто супер, вам очень идет. Я сама такое захотела!»

«Ты шикарна, Марина!»

«Вам очень идет этот цвет… Стройная и красавица!» — восторженно комментировали фолловеры.

В шуточное соревнование Марину пригласила Ида Достман, а супруга модельера в свою очередь передала эстафету Галине Юдашкиной, Аните Цой, Инне Михайловой и Светлане Ермоловой.

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