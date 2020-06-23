Звездный пикник: Юдашкины устроили ужин на свежем воздухе с Буйновым и Пугачевой
На своей странице в instagram супруга знаменитого модельера показала фото накрытого стола.
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Фото, видео: Instagram @marinayudashkina, @alla_orfey
Модельер Валентин Юдашкин и его супруга Марина устроили пикник на террасе в своем загородном поместье. На ужин пришли коллеги супругов из мира шоу-бизнеса. К звездной паре наведались примадонна российской эстрады Алла Пугачева и эстрадный исполнитель Александр Буйнов.
Специально для знаменитостей Марина Юдашкина накрыла пышный стол с обилием горячих и холодных блюд. Судя по фотографиям с мероприятия, все звездные гости остались довольны приятной компанией модельера и его жены. На всех снимках они выглядят улыбчивыми и счастливыми.
Марина Юдашкина также была рада принять гостей после длительной самоизоляции. В Instagram она поблагодарила знаменитостей, составивших им с супругом компанию в этот знойный день.
«Приехали в гости друзья, Саша, спасибо что не забываете нас!» — написала она в соцсети.
Впечатлениями от приятно проведенного времени поделилась и Алла Пугачева.
«Отбросив страх и скинув маски, нам встреча показалась сказкой». — отметила она.
Поклонники были рады увидеть своих кумиров в неформальной обстановке и понаблюдать за их времяпрепровождением.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Юдашкина поделилась рецептом незабываемого ужина.
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