Звездный пикник: Юдашкины устроили ужин на свежем воздухе с Буйновым и Пугачевой

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Карина Бернтгольц
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На своей странице в instagram супруга знаменитого модельера показала фото накрытого стола.

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Фото, видео: Instagram @marinayudashkina, @alla_orfey

Модельер Валентин Юдашкин и его супруга Марина устроили пикник на террасе в своем загородном поместье. На ужин пришли коллеги супругов из мира шоу-бизнеса. К звездной паре наведались примадонна российской эстрады Алла Пугачева и эстрадный исполнитель Александр Буйнов.

Специально для знаменитостей Марина Юдашкина накрыла пышный стол с обилием горячих и холодных блюд. Судя по фотографиям с мероприятия, все звездные гости остались довольны приятной компанией модельера и его жены. На всех снимках они выглядят улыбчивыми и счастливыми.

Марина Юдашкина также была рада принять гостей после длительной самоизоляции. В Instagram она поблагодарила знаменитостей, составивших им с супругом компанию в этот знойный день.

«Приехали в гости друзья, Саша, спасибо что не забываете нас!» — написала она в соцсети.

Instagram @marinayudashkina

Впечатлениями от приятно проведенного времени поделилась и Алла Пугачева.

«Отбросив страх и скинув маски, нам встреча показалась сказкой». — отметила она.

Instagram @alla_orfey

Поклонники были рады увидеть своих кумиров в неформальной обстановке и понаблюдать за их времяпрепровождением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Юдашкина поделилась рецептом незабываемого ужина. 

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