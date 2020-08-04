МиГ-31 перехватил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

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Валентин Черников
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Российский истребитель не допустил нарушения воздушной границы РФ.

МиГ-31 перехватил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Фото: РИА Новости / Нина Падалко

Российский истребитель перехватил норвежский самолет радиоэлектронной борьбы над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Как уточняется, средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближающуюся к границе РФ воздушную цель. Для ее перехвата подняли в воздух МиГ-31 сил Северного флота. Экипаж истребителя идентифицировал самолет-разведчик Falcon 20 ВВС Норвегии и вынудил его развернуться, не допустив нарушения границы.

После этого истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Как уточняют представители министерства, весь полет МиГ-31 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем.

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