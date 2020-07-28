Видео: российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Последнее время все чаще американские самолеты оказываются рядом с границей России.
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Фото, видео: ТАСС / Минобороны РФ, 5-tv.ru
Российский истребитель в понедельник поднимался на перехват американского разведчика «Посейдон». Воздушную цель обнаружили силы Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря.
Су-27, соблюдая все международные правила использования воздушного пространства, сопровождал самолет США — пока тот не отвернул в сторону от нашей границы.
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