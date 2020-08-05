Сексолог объяснила, какие женщины чаще домогаются мужчин и почему

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 777

Представительницы слабого пола не только подвергаются харассменту, но и сами домогаются мужчин. И в связи с несколькими мировыми тенденциями, происходит это все чаще.

О мужском насилии пишут и вещают все средства массовой информации, но не стоит исключать такую табуированную тему, как харассмент слабого пола к сильному — уверена психолог и сексолог Екатерина Киселева.

Современное общество стало более раскрепощенным, и сексуальные домогательства обоих полов в нем не редкость. Сексолог объяснила это феминистическими тенденциями.

«Ни для кого не секрет, что женщины занимают руководящие должности, управляют странами, и в наши дни нет никакого разделения на мужчин и женщин. То есть женщина такой же полноправный управленец», — поясняет психолог.

На непристойные поступки женщин толкает сексуальная неудовлетворенность, что сексолог объясняет растущей инфантильностью мужчин и отсутствием с их стороны настоящих «мужских поступков».

«Даже предложение руки и сердца сейчас делают женщины наравне с мужчинами», — подмечает Киселева.

Говоря о потрете представительницы слабого пола, склонной к харассменту, стоит отметить, это обычно женщина средних лет, уверенная, что может склонить мужчину к половому акту своей привилегированностью.

«Как правило это очень уверенная в себе женщина среднего возраста, возможно даже, которая занимает какую-либо руководящую должность, то есть она чувствует свою возвышенность над мужчинами и уверенность в себе», — объясняет сексолог.

Мужчинам, подвергшимся домогательствам со стороны женщин, Екатерина Киселева советует не молчать и обращаться к соответствующим органам и психологам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могут ли мужчина и женщина быть просто друзьями.

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