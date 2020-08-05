«Уже прекрасная актриса!» — Юлия Высоцкая показала фото из студенческой юности
Фанаты завалили комплиментами снимок 26-летней давности своей любимой телеведущей.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; Instagram @juliavysotskayaofficial
Актриса, телеведущая и Youtube-блогер с аудиторией более 600 тысяч подписчиков порадовала фанатов милым архивным снимком. В микроблоге в Instagram она опубликовала фотографию себя в 20 лет — сообщает сайт Teleprogramma.pro.
На черно-белом фото Высоцкая с длинными волосами и яркой помадой, будучи на третьем курсе, позирует на любительскую камеру в гримерке университета.
«В который раз обещаю себе самые любимые из телефона напечатать на бумаге. Эта была сделана в Минске, третий курс Белорусской академии искусств», — с нежностью подписала фотографию актриса.
Снимок очаровал фолловеров Юлии. За несколько часов пост собрал более 25 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.
«Какая красотка!»
«Сразу видно, что неординарная, харизматичная, с хорошим женским началом и со стержнем!»
«Волосы…ах», — хвалили Высоцкую подписчики.
Большинство фанатов не упустили возможности подметить, что с возрастом актриса только хорошеет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, Высоцкая похвасталась сумкой, которой более ста лет.
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