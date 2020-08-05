«Уже прекрасная актриса!» — Юлия Высоцкая показала фото из студенческой юности

|
Алиса Старжевская
44

Фанаты завалили комплиментами снимок 26-летней давности своей любимой телеведущей.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; Instagram @juliavysotskayaofficial

Актриса, телеведущая и Youtube-блогер с аудиторией более 600 тысяч подписчиков порадовала фанатов милым архивным снимком. В микроблоге в Instagram она опубликовала фотографию себя в 20 лет — сообщает сайт Teleprogramma.pro.

На черно-белом фото Высоцкая с длинными волосами и яркой помадой, будучи на третьем курсе, позирует на любительскую камеру в гримерке университета.

«В который раз обещаю себе самые любимые из телефона напечатать на бумаге. Эта была сделана в Минске, третий курс Белорусской академии искусств», — с нежностью подписала фотографию актриса.

Instagram @juliavysotskayaofficial

Снимок очаровал фолловеров Юлии. За несколько часов пост собрал более 25 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

«Какая красотка!»

«Сразу видно, что неординарная, харизматичная, с хорошим женским началом и со стержнем!»

«Волосы…ах», — хвалили Высоцкую подписчики.

Большинство фанатов не упустили возможности подметить, что с возрастом актриса только хорошеет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Высоцкая похвасталась сумкой, которой более ста лет.

 

Читайте также

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.38
-0.78 86.50
-0.73
«Коктейль Молотова»: Астролог о влиянии на людей серебристых облаков в ав...

Последние новости

1:01
Трофим Бессонник: что можно и категорически запрещено делать 5 августа?
0:49
Дрозденко стал официальным кандидатом на пост губернатора Ленобласти
0:35
«Уже прекрасная актриса!» — Юлия Высоцкая показала фото из студенческой юности
0:19
Вечеринкой туристов на Байкале заинтересовалась прокуратура
0:05
«Будто вчера»: Личный фотограф Пугачевой поделился архивным снимком Понаровской
23:48
Около трех тонн селитры взорвалось в порту Бейрута во время сварочных работ

Сейчас читают

Момент прохождения взрывной волны через жилой дом в Бейруте попал на видео
Фото: как выглядела жена советского хоккеиста Валерия Харламова, погибшая вместе с ним в ДТП
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок