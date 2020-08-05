В Петербурге до полумиллиона рублей увеличат штрафы за парковку на газонах
Ожидается, что законопроект, ужесточающий наказание за стоянку в неположенных местах, рассмотрят до конца лета.
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По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглова, накануне был представлен законопроект о ужесточении штрафов за парковку на газонах и создание препятствий для проезда во дворах.
В Смольном утверждают, что определить нарушителя очень просто. Машина не должна быть припаркована на тротуаре, газоне или любых зеленых насаждениях. Если она стоит на внутридворовой дороге, то водитель должен оставить минимум три метра для проезда других машин. Выявлять нарушения будет районная администрация и сотрудники административно-технической инспекции. Нарушителей накажут штрафом от трех тысяч рублей до полумиллиона. Но эксперты уверенны, что этот законопроект не решит проблему. Слишком много не учтенных нюансов.
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