Кому в Петербурге предлагают самые высокие зарплаты?

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Василий Заика
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Соответствующее исследование провели аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Кому в Петербурге предлагают самые высокие зарплаты?

Фото: www.globallookpress.com / PIC

Стало известно, кому в Петербурге предлагают самые высокие зарплаты. Аналитики сервиса hh.ru подвергли исследованию более 50 тысяч вакансий, открытых в августе в Северной столице. Отмечается, что спрос на сотрудников после пандемии коронавируса вырос на 28% во всех сферах.

Несмотря на это, в квалифицированных специалистах больше всего нуждаются компании, занимающиеся продажами, информационными технологиями и производством.

В результате исследования, аналитики пришли к выводу, что средний заработок на предприятиях различных направлений в Петербурге составляет 47 тысяч рублей. Ровно год назад работодатели предлагали соискателям на две тысячи рублей меньше.

На первом месте в списке актуальных и высокооплачиваемых вакансий — руководитель инженерно-технической группы в сфере услуг для бизнеса. Уровень заработной платы варьируется от 350 до 500 тысяч рублей.

Вторую строчку в рейтинге занимает Senior Machine Learning Engineer в компании, занимающейся информационными технологиями. Руководство готово выплачивать работнику вознаграждение в размере от 250 до 450 тысяч рублей.

Замыкает тройку лидеров вакантное место врача-хирурга. За свою работу доктор будет получать минимум 300 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России запустили сервис, отменяющий «зарплатное рабство».

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