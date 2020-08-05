Россия предложила Нидерландам повысить налог на доходы из РФ

|
Алиса Старжевская
30

Минфин направил в Амстердам соответствующее письмо.

Россия предложила Нидерландам повысить налог на доходы из РФ

Фото: РИА Новости / Владимир Баранов

Министерство финансов РФ направило Нидерландам предложение о пересмотре действующего налогового соглашения в части увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов.

Проект нового документа предполагает разрешение облагать причисляемые на зарубежные счета средства налогом в размере 15%. Это позволит избежать двойного налогообложения доходов граждан.

Ранее подобные предложения от Минфина получили Кипр, Мальта и Люксембург.

Обложить налогом в 15% доходы в виде девидендов, переводимые на счета за рубежом, в марте 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Глава государства предупредил, что с теми странами, которые не примут данное предложение, Россия разорвет соответствующее соглашение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин объявил о разрыве налогового соглашения с Кипром

Читайте также

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
73.28
-0.10 86.63
0.13
Кому сложно угодить: ТОП-5 самых требовательных и капризных знаков зодиак...

Последние новости

18:29
Мать, бросившая младенца в московском дворе, попала на видео
18:21
Жертвами тропического шторма «Иасиас» в США стали уже шесть человек
18:16
Дуров возмутился намерениями США заблокировать TikTok
18:15
Астероид, превышающий в десять раз челябинский, подошел к Земле
18:10
МАК займется расследованием крушения мотодельтаплана в Подмосковье
18:01
Число погибших в Бейруте достигло 113 человек

Сейчас читают

ТОП продуктов, которые возбуждают не только аппетит — советы сексолога
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок