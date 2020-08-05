Россия предложила Нидерландам повысить налог на доходы из РФ

Министерство финансов РФ направило Нидерландам предложение о пересмотре действующего налогового соглашения в части увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов.

Проект нового документа предполагает разрешение облагать причисляемые на зарубежные счета средства налогом в размере 15%. Это позволит избежать двойного налогообложения доходов граждан.

Ранее подобные предложения от Минфина получили Кипр, Мальта и Люксембург.

Обложить налогом в 15% доходы в виде девидендов, переводимые на счета за рубежом, в марте 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Глава государства предупредил, что с теми странами, которые не примут данное предложение, Россия разорвет соответствующее соглашение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин объявил о разрыве налогового соглашения с Кипром