Минфин объявил о разрыве налогового соглашения с Кипром

Процедуру денонсации соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов начал Минфин РФ. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Решение о разрыве договора принято в рамках выполнения поручения президента России о налогообложении доходов в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом, по ставке 15%.

Ведомство уведомило кипрскую сторону о своем решении, после чего были проведены переговоры. На данный момент они не привели к соглашению сторон, так как предложения Кипра не устроили российскую сторону.

«Принимая во внимание тесные экономические и исторические связи между двумя государствами, Российская сторона сформулировала варианты компромиссного решения данного вопроса и предложила оперативно в течение этой недели провести очные переговоры на Кипре с тем, чтобы выйти на решение, но получила отказ», — говорится в сообщении.

В Минфине Кипра в беседе с РИА Новости заявили, что пока не знают о планах России разорвать соглашение. Также там отметили, что не считают этот шаг Москвы полезным ни для России, ни для собственной страны.

Повысить налог на доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубеж, было предложено Владимиром Путиным в марте. Сейчас налог составляет от пяти до десяти процентов, после он вырастет до 15%. В связи с этим президент поручил внести коррективы в договоры с некоторыми странами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Темой их диалога было сотрудничество в финансово-инвестиционной сфере.