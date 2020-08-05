Фейс-фитнес — спорт для лица все больше и больше набирает популярность. Он формирует правильный каркас лица без каких-либо искусственных косметических процедур и уколов. Если выполнять упражнения регулярно, оно будет выглядеть подтянутым и свежим, мелкие морщинки разгладятся, уйдут мешки и синяки под глазами. С самыми азами фейсфитнеса читателей 5-tv.ru познакомила специалист в этой области, тренер Дарья Седунова.

По ее словам, прежде чем приступить к занятиям следует обратить внимание на свои привычки — как мимические, так и бытовые. Например, такие как привычка хмурить брови, наклонять голову, глядя в смартфон или сидеть ссутулившись.

«Сколько бы упражнений вы не делали. Если вы сохраняете самые негативные привычки, они, к сожалению, не будут работать», — подчеркивает Дарья.

Итак, ТОП-6 упражнений, которые при регулярном выполнении помогут сохранить молодость лица без уколов и других искусственных ухищрений. Их можно делать где угодно и в любое время.

Упражнение первое

Сядьте ровно, следите, чтобы плечи не поднимались, разведите сложенные под 90 градусов руки в стороны, как показано на видео, а потом 10 раз подряд сведите и разведите лопатки. При этом макушкой нужно тянуться в потолок, а подбородок держать параллельно полу. Это упражнение можно делать не только сидя, но и стоя.

Упражнение второе

Повороты головы в стороны, чтобы на шее не образовывались ненужные «украшения». Сидя или стоя с ровной спиной, поворачивайте голову то влево, то вправо, как будто вы стараетесь заглянуть себе за спину, каждый раз поворачиваясь чуть-чуть больше. Это упражнение нужно сделать по 10 раз в каждую сторону, его можно выполнять сидя перед телевизором, за компьютером, когда вы идете по улице, или даже за рулем (но только не во время движения).

Упражнение третье

Для овала лица. Попробуйте упереться языком в верхнее нёбо и почувствуйте, как напрягается подъязычная мышца. Теперь сожмите кулак, накройте его ладонью другой руки и, активируя мышцу на подбородке толкайте ее вверх в тот момент, когда она опускается вниз. Это упражнение тоже нужно сделать не менее 10 раз подряд, а в идеале до 20 раз.

Упражнение четвертое

Для губ. Для его выполнения понадобится небольшой колпачок, к примеру, от флакона с каплями для носа или винная пробка. Вставьте это приспособление в расслабленные губы и помассируйте пальцами кожу и мышцы вокруг, удостоверившись, что они расслаблены. Главное не зажимать колпачок губами, он должен практически просто висеть, тем самым убираются все морщинки вокруг, а губы делаются более пухлыми. В дальнейшем, при достаточной сноровке, все остальные упражнения можно делать с колпачком во рту.

Упражнение пятое

Для глаз. Откройте их широко и начинайте быстро моргать. При этом следите, чтобы вся остальная мимика не «ходила ходуном» и мышцы не напрягались.

Упражнение шестое

От морщинок между бровей. Лучше всего, конечно, не хмурить брови, но если уж «межбровка» уже сформировалась, то это место нужно регулярно массировать быстрыми движениями пальцев от переносицы в обе стороны или вверх, как это показано на видео. Делать это нужно на протяжение 30-60 секунд.

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