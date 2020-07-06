Волшебный танец живота. Как восточное искусство укрепляет женское здоровье?

На что только не идут современные девушки, чтобы сохранить фигуру. Бесконечные диеты, фитнес, постоянные нагрузки — все это далеко не всегда идет на пользу женскому здоровью. О древнем методе сохранения здоровья женщины рассказала 5-tv.ru победительница международных фестивалей по восточному танцу во Франции, Италии, Нидерландах, Корее и России, преподаватель и тренер по пилатесу Равиля Чубаркаева.

Сегодня мало кто знает, что танец живота, вошедший в массовую культуру, как гаремный танец для услады глаз паши, изначально имел совсем другую цель.

«Изначально восточные женщины использовали его для сохранения женского здоровья. Для того чтобы легко забеременеть, выносить ребенка, родить и легко восстановиться после родов. Ведь движения танца живота специфичны: они сосредоточены в области центра тела. Его движения улучшают кровоснабжение в органах малого таза, стимулируют работу глубоких мышц живота, работу мышц тазового дна и благотворно влияют на суставы», — объяснила Равиля Чубаркаева.

Она предложила разучить несколько движений, которые будут совмещать в себе и пользу организму, и эстетику танца. Первое из них называется «Маятник».

«Встаньте на левую ногу, она у нас будет опорная. Правая нога на полупальцах. Используем мышцы живота: подтяните бедро вверх, почувствуйте, как внутри мышцы включились в работу. Теперь сместите бедро в сторону, опустите вниз и верните обратно. И снова. У нас получается четыре точки. Теперь соедините их в плавный круг. И добавьте движения рук, чтобы сделать его более танцевальным. То же самое сделаем на вторую ногу. Потом соединим движения на обе ноги в непрерывную восьмерку», — описала мастер танца.

Второе движение задействует мышцы спины и грудной клетки. Оно называется «Волна корпуса».

«Сместите грудную клетку вперед, затем назад. Сделайте несколько таких движений. И теперь, когда будете выводить грудную клетку назад, продолжите движение вниз по позвоночнику и закончите его движением таза. Волна проходит по позвоночнику. Движение должно быть мягким», — рассказала Равиля.

И в заключение она показала упражнение на самые глубокие мышцы живота. Задействовать их в танце не так просто, зато польза от этого огромная.

«Для этого нижний пресс нужно подтянуть вверх и опустить. Как будто бы что-то кольнуло и отпустило. И когда вы почувствуете эти мышцы, добавьте движение тазом вперед и вниз», — объяснила мастер.

Для тех же представительниц прекрасного пола, кому не по нраву восточные танцы, есть и другой способ поддержать свое тело в форме. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Семенович показала упражнения для избавления от жира на животе.