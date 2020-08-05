Садальский назвал время смерти «Современника»

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Светлана Александрова
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Скандал вокруг культурного учреждения не стихает уже неделю — с тех пор как народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из коллектива.

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @stassadal

Для Станислава Садальского театр «Современник» умер с кончиной его художественного руководителя Галины Волчек в декабре 2019 года. Об этом актер сказал в интервью интернет-порталу Telepogramma.pro.

«Театр, как человек — рождается, живет и умирает. Прежний „Современник“ же умер с уходом Галины Борисовны. Я не знаю, каким будет новый театр — возможно, он будет лучше, а быть может, и хуже», — отметил Садальский.

Instagram @stassadal

По его мнению, сейчас в коллективе нет лидера, подобного Волчек, отсюда и ссоры между артистами, и проблемы в театре.

Садальский припомнил случай, произошедший много лет назад, когда он служил в «Современнике». Спектакль «Доктор Штокман» должен был ехать на гастроли в Швецию. Галина Волчек решила взять в Европу и Валентина Гафта, который в этой постановке не был задействован, но в КГБ решили не выпускать артиста за границу. Тогда весь коллектив театра решил не лететь в Стокгольм.

Публикацию активно обсуждают подписчики Станислава Садальского в Instagram. В большинстве своем они согласны с мнением артиста, хотя есть и такие, кто считает, что сегодняшняя ситуация в «Современнике» характерна для большинства творческих коллективов.

«Волчек — глыба, скала! В наше время многие сдулись, как шарики. Кто способен надуть паруса творчества и гениальности?! Только старая школ».

«Как и в любом коллективе… а у артистов еще гипертрофированы эмоции… тщеславие… зависть…»

«Время такое, все меняется. Мир меняется, люди меняются, театр меняется… К лучшему или к худшему, поживем — увидим».

«Абсолютно верно! Это сейчас повторяется почти в каждом театре, когда уходит бессменный лидер!»

«Марина Неелова — лидер», — пишут комментаторы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, московский театр «Современник» оказался в центре скандала после громкого ухода из коллектива народного артиста России Сергея Гармаша, который назвал ситуацию в культурном учреждении «чудовищной». Свою позицию актер изложил в открытом письме коллегам, опубликованном в интернете.

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