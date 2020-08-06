Петербургский пенсионер изменил внешность, собрав деньги на достойную старость в соцсетях

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Светлана Александрова
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История 83-летнего таксиста, опубликованная в сети, так тронула пользователей, что они обеспечили мужчине безбедное существование.

Петербургский пенсионер изменил внешность, собрав деньги на достойную старость в соцсетях

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

Петербургскому пенсионеру пришлось изменить внешность после того, как неравнодушные пользователи соцсетей собрали ему деньги на достойную старость.

Как пишет 78.ru, история началась с поста в Instagram жительницы Санкт-Петербурга Анастасии Крыловой. Она рассказала, что еще весной вызвала себе такси через одно из интернет-приложений. За ней приехал 83-летний водитель Владимир Константинович. Девушку удивило, что мужчина работает в таком солидном возрасте, тем более что в это опасное время пожилым людям было предписано соблюдать режим самоизоляции. Мужчина признался, что ушел на пенсию 14 лет назад, но жизнь заставила его вновь искать заработки. Охранником или консьержем пожилого человека на работу не взяли, пришлось таксовать.

Instagram @nastya_wing

Анастасия рассказала об этом в соцсетях, и история пожилого таксиста задела две с половиной тысячи человек — не только из России, но и из Италии, Ирландии, Канады и Таиланда. Люди просили девушку сообщить, куда и как можно отправить деньги, чтобы помочь пенсионеру. К сбору средств присоединились и звезды — Алена Водонаева и Флорида Чантурия, они репостнули историю на своих страницах.

В результате денег оказалось собрано так много, что Владимир Константинович испугался, что станет приманкой для мошенников, и изменил внешность. Зато теперь он может наслаждаться жизнью, чувствуя себя в безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как автоблогеры за считанные дни собрали деньги на автомобиль для пенсионеров из Петрозаводска, у которых прямо на дороге сгорела машина.

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