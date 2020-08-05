Видео: пожар уничтожает овощной базар в ОАЭ

Крупный пожар разрушил рынок в промышленной зоне эмирата Аджман в ОАЭ. Об этом сообщает местное издание Alkhaleej.ae на своей странице в Twitter.

По данным издания, с пожаром уже удалось справиться. Речь идет об овощном базаре, который был закрыт из-за пандемии коронавируса. В результате возгорания уничтожены все торговые помещения, также пламя могло перекинуться на соседнюю больницу, из которой в срочном порядке были эвакуированы все пациенты.

На видео, опубликованных в социальных сетях, можно увидеть, насколько велики были масштабы пламени.

#شرطة_عجمان: تم السيطرة على حريق كبير في سوق شعبي في الإمارة دون وقوع أي إصابات أو وفيات بالوصول في 3 دقائق#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/AcXzxuqqzk — صحيفة الخليج (@alkhaleej) August 5, 2020

Отмечается, что благодаря совместным усилиям службы гражданской обороны Аджмана и пожарным из Шарджи, Дубая и Умм-эль-Кайвайна в течение нескольких часов удалось совладать с огнем.

Информации о пострадавших, а также о причинах возгорания пока нет.

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