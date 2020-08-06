Борис и Глеб Летних: что категорически нельзя делать 6 августа?

|
Алиса Старжевская
157

Русская православная церковь 6 августа чтит память святых страстотерпцев Бориса и Глеба.

Фото, видео: Clutch.ua; www.globallookpress.com / Jeff Tzu-chao Lin, Dmitry Golubovich, Klaus-Dietmar Gabbert, Allexander Makarov, Alena Kalita

В этот день все православные славят святых братьев Бориса и Глеба — первых канонизированных Русской православной церковью святых. Младшие сыновья святого князя Киевского Владимира Святославовича, они появились на свет незадолго до Крещения Руси, так что выросли в христианской вере и почтении к Господу.

Отец распределил между братьями Ростов и Муром — несмотря на юный возраст, князья славились мудростью и распространяли христианское учение среди местных жителей. Оба брата были убиты своим старшим братом Святополком, получившим власть после смерти отца и решившим упрочить тем самым свое положение.

По приказу Святополка сначала Борис, а потом и Глеб были замучены. За свое смирение и кротость братья после смерти стали по-настоящему народными святыми, а при Ярославе Мудром их мощи были найдены и помещены в одну могилу. С момента смерти оба брата стали покровителями земли Русской.

Так как Бориса и Глеба православные в течение года почитают несколько раз, 6 августа стали звать Борисом и Глебом Летними, чтобы отличать от других связанных с их именами дат. С этого дня у крестьян начиналась жатва, сбор ягод и грибов, активно делались заготовки на зиму.

Что можно делать 6 августа?

После этого дня можно было начинать собирать урожай, а также ходить по ягоды и грибы, обрабатывать собранные лесные богатства. Сушить ягоды, особенно черемуху, чтобы позже использовать в качестве лекарственного средства.

Рекомендуется по старинной традиции готовить березовые веники для бани, отбирая длинные и тонкие ветки с нежными и мягкими листочками.

Что нельзя делать на Бориса и Глеба Летних?

Нельзя лишний раз выходить на улицу и в поля — особенно в грозовую погоду, которая часто случается в этот день.

Нельзя доверять разумным советам — можно поплатиться за это неудачей. Стоит полагаться только на интуицию, которая подскажет, как поступить.

Нельзя не вернуть долг, если сроком был выбран этот день иначе безденежье прилипнет на ближайшие месяцы.

Не стоит много говорить, чтобы не заполучить проблемы с голосом и горлом.

Приметы на 6 августа

  • Считается, что погода на Бориса и Глеба Летних дает прогноз на остаток августа;
  • Если на воду в этот день садятся чайки, то пойдет дождь, и остаток лета будет дождливым;
  • Сны, которые снятся в эту ночь, вещие, несут удачу и успех. Хорошие предсказания исполняются в трехдневный срок.

Именины на 6 августа

При рождении святым Борису и Глебу были даны такие имена, но в крещении их назвали Романом и Давидом. Так что сегодня именины отмечают: Борис, Глеб, Давид, Роман, Анатолий, Афанасий, Иларион, Николай, Иван и Ксения.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 августа.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.28
-0.10 86.63
0.13
Кому сложно угодить: ТОП-5 самых требовательных и капризных знаков зодиак...

Последние новости

1:50
«Сейчас сайт Госдепа ляжет»: Захарова отреагировала на заявление США о награде за тех, кто вмешивается в выборы
1:10
Борис и Глеб Летних: что категорически нельзя делать 6 августа?
0:59
«Ты заранее готов к концу»: расставшаяся с мужем Гагарина высказалась о брачном контракте
0:46
Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России
0:35
«Похоже, я нарцисс»: Чумаков ответил сплетникам на вопросы о своей личной жизни
0:15
Рухнувшая бетонная плита раздавила ребенка в Астрахани — фото

Сейчас читают

«Нужно себя любить»: пышечка из «Ленинграда» показала свои формы в купальнике
Фото пожарных, входящих на склад в Бейруте за секунды до взрыва
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок