Коварные красотки: как выглядит настоящая женщина, согласно знаку зодиака

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Мария Евстигнеева
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Астрологи предоставили любопытный гороскоп, в котором рассказали особенности каждой представительницы зодиакального круга.

Коварные красотки: как выглядит настоящая женщина, согласно знаку зодиака

Фото: Depositphotos / agsandrew

Кто же она такая — идеальная женщина? Астрологи n__goroskop предоставили гороскоп, в котором рассказали особенности каждой представительницы зодиакального круга.

Овен

Коварство Овна в ее привлекательной внешности, за которой стоит настоящая акула. Умница и красавица не любит, когда ее трогают руками. Именно в этот момент она способна показать себя совсем с другой, зубастой стороны. К слову, зрелище не для слабонервных, но важен тот факт, что на голове у нее будет милейший бантик. Она же девочка!

Телец

Телец предпочитает быть настоящей девочкой в течение всей своей жизни. Любит платья, аксессуары, драматические вздохи и закатывания глаз как в кино. Она всегда будет стараться создавать образ эталонной женщины. Такой ее и будут воспринимать. Однако, некоторые ее выходки будут давать понять окружающим о том, что идеала не существует.

Близнецы

Женщину — Близнецы не интересует мнение людей о себе. Если кто-то внушает ей определенный образ того, какой нужно быть — она мало того, что не станет слушать, так еще и послать может. Она такая какая есть и подстраиваться под чьи-то идеалы никогда не станет.

Рак

Женщина — Рак предпочитает выбирать себе определенный архетип, который она будет в себе культивировать. Например, ее большая предрасположенность к семье может воодушевить на то, чтобы стать идеальной матерью. Однако, чаще всего она склонна недооценивать себя и свои достижения.

Лев

Самовлюбленная женщина — Лев никогда не сомневается в своей идеальности. У нее можно поучится женственности и тому, как подавать себя в обществе. Однако, заигрываясь в свои лучшие качества, она порой не видит ничего дальше своего носа.

Дева

Дева всегда будет вхожа в мужскую компанию и восприниматься как «свой парень». Все дело в ее мышлении, благодаря которому «провожать ее по уму» никому не захочется. Так может быть до тех пор, пока она не начнет развивать в себе женственность и хотя-бы немного включать кокетку.

Весы

Женщина — Весы умеет наслаждаться жизнью, что очень и привлекает в ней противоположный пол. Они воплощают в себе противоречивые качества, которые становятся магнитом для окружающих. Ее секрет в том, что она не задает себе вопросов о том, все ли так с ней. Она просто принимает себя любой и подает с достоинством.

Скорпион

Скорпион — опасная леди и воплощение дьявола в юбке, считают астрологи. Ее манящая женственность всегда будет приманкой для окружающих. Однако, если перейти ей дорогу, то она изменит свой облик до неузнаваемости в считанные секунды.

Стрелец

Стрелец — просто гений перевоплощений. Она всегда разная и непредсказуемая, а поэтому определить ее в какой-то типаж астрологи сочли слишком опрометчивым занятием.

Козерог

У козерога нет понимания того, кто такая эта эталонная женщина и зачем ее выдумали. Она не сторонница гендерных стереотипов и проявляет себя так, как чувствует внутри, вне зависимости от того, что сейчас модно.

Водолей

Водолей влюбляет в себя с первого взгляда. Она близка к идеалу во всем. Однако есть нюанс. В отношениях она всегда будет ставить на первое место дружбу, а не любовь, что не делает ее страстной женщиной по своей сути.

Рыбы

Женщина — Рыбы — настоящая сердцеедка. У нее глубокий внутренний мир, она романтична и легка в общении. Порой ее мечты уносят куда-то далеко от реальности, но это не делает ее менее привлекательной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-5 самых самовлюбленных знаках зодиака.

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Коварные красотки: как выглядит настоящая женщина, согласно знаку зодиака

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