С момента завершения шестого сезона сериала «Сваты» прошло уже семь лет. Фанаты, надеявшиеся на продолжение ситкома, наконец, получили свое. Когда стало известно о съемках следующего сезона, многие из них заново открыли для себя актера Евгения Капорина, игравшего Алексея Долдонова, или просто Леху, и он их сильно удивил, пишут «Дни.ру».

Украинская звезда за это время успел сильно похорошеть и возмужать. Это не прошло незамеченным для тех, кто не следил за его профилями в соцсетях все это время. Оказавшись на его личной странице в Instagram, они регулярно оставляют или удивленные, или восхищенные комментарии.

«Вы всегда были красивым»;

«Лапуля прямо»;

«Прежде всего талантлив! И красавец!» — написали они под одним из недавних постов.

Евгений Капорин после шестого сезона не сидел без дела — успел жениться, активно снимался, а в прошлом году получил на международном фестивале юмора и сатиры в Одессе главный приз. Также он порадует появлением Лехи и в седьмом сезоне возвращающихся на экраны «Сватов».

5-tv.ru писал о празднике на съемках нового сезона сериала «Сваты».