Свежевыжатые соки могут быть опасны

Многие сторонники здорового образа жизни ошибочно полагают, что свежевыжатые соки, в отличие от магазинных, несут только пользу для здоровья. Однако, считают в Роскачестве, помимо пользы, в них может быть и вред, пишут РИА Новости.

Употреблять свежевыжатые соки нужно в ограниченном количестве и непосредственно сразу после приготовления. В противном случае все полезные вещества и витамины начинают разрушаться под воздействием воздуха — такой сок может повредить эмали зубов. Стоматологи советуют на всякий случай полоскать рот после соков чистой водой во избежание проблем с зубами.

Пить много такого сока не стоит из-за большого количества фруктового сахара в его составе — получая его из цельных фруктов, организм также перерабатывает клетчатку, а стакан сока эквивалентен такому же количеству воды с сахаром, просто более натуральному.

Употребление большого количества фруктозы, как в натуральном соке, может привести к ее переизбытку в организме — все, что не обработает печень, сразу станет жиром. При склонности к повышению сахара или диабету фруктоза приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови, а также проблемам с желудком, так что пить свежевыжатые соки натощак запрещено.

Соки нельзя использовать в качестве средства для вывода шлаков и токсинов на так называемых «детокс-диетах». Они не только не очищают организм, но и перенасыщают его сахаром, так что похудеть при таком питании будет сложно — в отличие от ежедневного сбалансированного питания.

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