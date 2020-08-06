Героев «Гарри Поттера» лишили магии: в видеоклипе им вручили в руки пистолеты
Авторы неожиданного творения таким образом решили привлечь внимание общественности к проблеме насилия в США.
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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов, 5-tv.ru
Пистолеты и винтовки вместо волшебных палочек и заклинаний. Героев первого фильма о Гарри Поттере лишили магии, и дали в руки оружие. Полное преобразование кинокартины с помощью компьютерной графики заняло пять лет.
Трейлер обновленного фильма посмотрели уже несколько миллионов человек. Идея принадлежит американскому художнику. Таким образом автор хотел привлечь внимание к проблеме насилия в США, где практически любой может приобрести огнестрельное оружие.
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