Героев «Гарри Поттера» лишили магии: в видеоклипе им вручили в руки пистолеты

Пистолеты и винтовки вместо волшебных палочек и заклинаний. Героев первого фильма о Гарри Поттере лишили магии, и дали в руки оружие. Полное преобразование кинокартины с помощью компьютерной графики заняло пять лет.

Трейлер обновленного фильма посмотрели уже несколько миллионов человек. Идея принадлежит американскому художнику. Таким образом автор хотел привлечь внимание к проблеме насилия в США, где практически любой может приобрести огнестрельное оружие.