Александра Буйнова застали без штанов в компании Лолиты — видео

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Алиса Старжевская
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Пользователи обсуждают ролик интимного характера с участием артистов.

Фото, видео: Instagram @buinovofficial

Коллеги по шоу-бизнесу и друзья в жизни Буйнов и Лолита действительно умеют над собой посмеяться. На страничке певца в Instagram появилось видео, где их с Лолитой застали за интимным занятием.

На кадрах артист в одних трусах сидит на переднем сидении машины, а Милявская по-матерински заботливо натягивает на него брюки.

«Давай, за нами никто не следит. Давай ножку, мой маленький!» — приговаривает тетя Лола, как назвали певицу в сети.

Фолловеры искренне посмеялись над видео и по достоинству оценили чувство юмора артистов.

«Спасибо, улыбнуло! Я за позитив!»

«Самые смелые, самые веселые, самые реальные»

«Когда человек сам излучает позитив, к нему такие же и тянутся» — комментировали фанаты.

Пользователи также не стали упускать возможности лишний раз оценить внешний вид Лолиты и подчеркнули, певица прекрасна даже без макияжа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Лоза сравнил заработок Лолиты и шахтеров в забое

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Александра Буйнова застали без штанов в компании Лолиты — видео

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