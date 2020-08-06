Александра Буйнова застали без штанов в компании Лолиты — видео
Пользователи обсуждают ролик интимного характера с участием артистов.
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Фото, видео: Instagram @buinovofficial
Коллеги по шоу-бизнесу и друзья в жизни Буйнов и Лолита действительно умеют над собой посмеяться. На страничке певца в Instagram появилось видео, где их с Лолитой застали за интимным занятием.
На кадрах артист в одних трусах сидит на переднем сидении машины, а Милявская по-матерински заботливо натягивает на него брюки.
«Давай, за нами никто не следит. Давай ножку, мой маленький!» — приговаривает тетя Лола, как назвали певицу в сети.
Фолловеры искренне посмеялись над видео и по достоинству оценили чувство юмора артистов.
«Спасибо, улыбнуло! Я за позитив!»
«Самые смелые, самые веселые, самые реальные»
«Когда человек сам излучает позитив, к нему такие же и тянутся» — комментировали фанаты.
Пользователи также не стали упускать возможности лишний раз оценить внешний вид Лолиты и подчеркнули, певица прекрасна даже без макияжа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Лоза сравнил заработок Лолиты и шахтеров в забое
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