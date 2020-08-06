Коллеги по шоу-бизнесу и друзья в жизни Буйнов и Лолита действительно умеют над собой посмеяться. На страничке певца в Instagram появилось видео, где их с Лолитой застали за интимным занятием.

На кадрах артист в одних трусах сидит на переднем сидении машины, а Милявская по-матерински заботливо натягивает на него брюки.

«Давай, за нами никто не следит. Давай ножку, мой маленький!» — приговаривает тетя Лола, как назвали певицу в сети.

Фолловеры искренне посмеялись над видео и по достоинству оценили чувство юмора артистов.

«Спасибо, улыбнуло! Я за позитив!»

«Самые смелые, самые веселые, самые реальные»

«Когда человек сам излучает позитив, к нему такие же и тянутся» — комментировали фанаты.

Пользователи также не стали упускать возможности лишний раз оценить внешний вид Лолиты и подчеркнули, певица прекрасна даже без макияжа.

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