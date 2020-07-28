Юрий Лоза сравнил заработок Лолиты и шахтеров в забое

Певец, поэт-песенник и композитор Юрий Лоза в интервью «Вечерней Москве» порассуждал о гонорарах звезд российской эстрады. 66-летний музыкант отметил, что после снятия санитарных ограничений в стране уже «пошла движуха» и многие артисты заполняют гастрольный график. По его мнению, зрители тоже соскучились по концертам.

Несмотря на это, Юрий Лоза уверен, что в сложившихся непростых условиях заполнить зал битком организаторам мероприятий вряд ли удастся. Рассаживать людей на расстоянии, оставляя некоторые места пустыми, для многих прокатчиков дорогое удовольствие. Именно поэтому, по словам знаменитости, стоимость билетов возросла как минимум на 15%.

Юрий Лоза подчеркнул, что даже при всем желании не может позволить себе вводить «антикризисные» гонорары на выступление своего коллектива.

«Я не могу платить людям меньше денег. Я несу ответственность — у них семьи», — заявил Юрий Лоза.

Артист признался, что фиксированной ставки у него нет. При объявлении гонорара он всегда ориентируется на конкретного заказчика. Периодически музыкант дает бесплатные концерты на благотворительных фестивалях. Юрий Лоза посетовал, что далеко не все знаменитости действуют аналогично.

«Когда выходит Лолита и на всю Россию по центральному каналу говорит, что ее выступление стоит от 40 тысяч евро, она не боится, что народ подумает: „А не зажралась ли она?“. Хотя я сам себя спрашиваю: что должен сделать артист за такие деньги? Голым выступить или со всеми организаторами переспать? Ведь звучит та же самая фонограмма, которую уже слышали», — сказал Юрий Лоза.

Композитор вспомнил о шахтерах, которые за свою тяжелую работу в забое получают от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. Юрий Лоза считает, что россияне, которые занимаются важным и ответственным трудом, должны получать соответствующее вознаграждение.

«Неправильно, когда тот, кто строил мост год, получает за нужное и ответственное дело меньше денег, чем артист за 20 минут стояния на сцене! Я не говорю, что профессиональный исполнитель должен работать за копейки. Я говорю про то, что люди, которые выполняют важную работу, должны зарабатывать соответствующим образом», — сказал Юрий Лоза.

Музыкант выразил надежду, что неравенство в некотором роде будет исправлено и «богатые станут немного менее богаты, а бедные станут жить достойно».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алексей Глызин прокомментировал неоднозначные высказывания Юрия Лозы.