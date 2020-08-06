«Собери на папе алфавит»: Сергей Лазарев посвятил новую татуировку дочке

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Алиса Старжевская
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Певец набил на руке первую букву имени девочки.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Instagram @lazarevsergey

Экс-солит группы Smash и отец двух детей Сергей Лазарев посвятил младшей Анне свою новую татуировку, которую радостно показал подписчикам.

В своем микроблоге Instagram он опубликовал снимок, на котором можно рассмотреть рисунок на запястье артиста. Тату представляет собой первую букву имени девочки, написанную изящным шрифтом. К слову, у музыканта уже есть татуировка, посвященная сыну Никите.

«Ленивое утро… И да, новое тату в честь дочи…», — подписал снимок Лазарев.

Instagram @lazarevsergey

Но некоторых пользователей не впечатлило желание певца навсегда оставить на теле рисунок, посвященный малышке. Фолловеры не смогли удержаться от издевок и сарказма в адрес исполнителя.

«Когда Сергей будет многодетным отцом, его дети смогут играть в игру «собери на папе алфавит»

«Не понимаю татуизм, думаете, забудете, как зовут?»

«Скоро от Тимати будет не отличить» — иронизировали подписчики.

Большинство же фанатов пожелали любимому певцу доброго утра в ответ и отметили выдающиеся отцовские качества кумира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лазарев показал прогулку на яхте с загадочной блондинкой

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