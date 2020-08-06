«Собери на папе алфавит»: Сергей Лазарев посвятил новую татуировку дочке
Певец набил на руке первую букву имени девочки.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Instagram @lazarevsergey
Экс-солит группы Smash и отец двух детей Сергей Лазарев посвятил младшей Анне свою новую татуировку, которую радостно показал подписчикам.
В своем микроблоге Instagram он опубликовал снимок, на котором можно рассмотреть рисунок на запястье артиста. Тату представляет собой первую букву имени девочки, написанную изящным шрифтом. К слову, у музыканта уже есть татуировка, посвященная сыну Никите.
«Ленивое утро… И да, новое тату в честь дочи…», — подписал снимок Лазарев.
Но некоторых пользователей не впечатлило желание певца навсегда оставить на теле рисунок, посвященный малышке. Фолловеры не смогли удержаться от издевок и сарказма в адрес исполнителя.
«Когда Сергей будет многодетным отцом, его дети смогут играть в игру «собери на папе алфавит»
«Не понимаю татуизм, думаете, забудете, как зовут?»
«Скоро от Тимати будет не отличить» — иронизировали подписчики.
Большинство же фанатов пожелали любимому певцу доброго утра в ответ и отметили выдающиеся отцовские качества кумира.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лазарев показал прогулку на яхте с загадочной блондинкой
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