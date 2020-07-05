Лазарев показал прогулку на яхте с загадочной блондинкой

Певец Сергей Лазарев, личная жизнь которого остается тайной за семью печатями, вдруг показал подписчикам в сторис Instagram свой отдых со знойной блондинкой. Артист выложил видео с яхты, на которой прокатился с загадочной незнакомкой по Черному морю в районе Сочи.

«А нам прекрасно! Сочи — это прекрасно!» — заявил Лазарев в видеоролике.

Instagram @lazarevsergey

В каких отношениях артист состоит с девушкой, которая составила ему компанию в морском путешествии, не известно. Однако певец отметил ее в своем видео, так что всем любопытным стала видна ее страница в социальной сети. По профилю барышни понятно, что она занимается бизнесом в сфере красоты — держит студию ногтевого дизайна и преподает курсы, обучающие этому мастерству.

Позднее становится понятно, что на яхте с ними отдыхал также ее муж. Вполне возможно, что пара является близкими друзьями звезды.

О личной жизни Сергея Лазарева известно немногое. В начале 2000-х он встречался с ведущей Лерой Кудрявцевой, однако в итоге пара рассталась. Сейчас бывшие любовники сохраняют дружеские отношения. Лазарев воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочь Анну. Ребята похожи друг на друга, но не похожи на отца. Артист не скрывает, что они рождены от суррогатных матерей, но биологические родители у них общие, отсюда и внешнее сходство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Лазарев признался, что обожает Ани Лорак.