Варнава и Бороденко станцевали уморительный нижний брейк — видео
Артисты рассмешили фанатов нелепым перекатыванием по полу.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @kativarnava
Instagram-дуэт «Переспелые», состоящий из комиков Екатерины Варнавы и Евгения Бороденко, не перестает делиться с фанатами уморительными видео. На этот раз они станцевали шуточный брейк-данс под песню «Turn around», что переводится как «повернись».
В микроблогах обоих артистов появились забавные ролики, где Варнава и Бороденко перекатываются по полу с вытянутыми ногами.
Фанаты бывших участников КВН искренне посмеялись над роликом и признались, что «на это можно смотреть вечно».
«Кто-нибудь, остановите мой смех»
«Вечный двигатель»
«Умнички, добавляете в нашу жизнь позитива, спасибо вам», — писали фанаты.
Фолловеры не забыли отметить и длину ног артистки. Некоторые подписчики оценили выдающиеся достоинства фигуры Екатерины даже сквозь широкие черные штаны.
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