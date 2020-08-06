Instagram-дуэт «Переспелые», состоящий из комиков Екатерины Варнавы и Евгения Бороденко, не перестает делиться с фанатами уморительными видео. На этот раз они станцевали шуточный брейк-данс под песню «Turn around», что переводится как «повернись».

В микроблогах обоих артистов появились забавные ролики, где Варнава и Бороденко перекатываются по полу с вытянутыми ногами.

Instagram @kativarnava

Фанаты бывших участников КВН искренне посмеялись над роликом и признались, что «на это можно смотреть вечно».

«Кто-нибудь, остановите мой смех»

«Вечный двигатель»

«Умнички, добавляете в нашу жизнь позитива, спасибо вам», — писали фанаты.

Фолловеры не забыли отметить и длину ног артистки. Некоторые подписчики оценили выдающиеся достоинства фигуры Екатерины даже сквозь широкие черные штаны.

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