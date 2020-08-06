«Что же вы с собой делаете?» — В сети шокированы опухшим лицом Успенской
Королева шансона пожаловалась на дефицит алкоголя и ботекса.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @uspenskayalubov_official
Внешний вид Любови Успенской поверг в шок ее подписчиков в Instagram. Певица выложила видео, на котором позирует на веранде и поет веселую песенку про спиртное. При этом лицо королевы шансона выглядит заметно опухшим, на что обратили внимание пользователи в комментариях. Ее глаза едва открываются, ноздри отличаются по размеру одна от другой, а губы раздуты будто бы больше обычного.
«Дефицит алкоголя, ботекса. Ну, есть морс. Водку подождем», — объявила на камеру Успенская.
Хейтеры наводнили пост артистки гневными отзывами, в которых указали ей на чрезмерное увлечение пластикой и «уколами красоты». Заступники Успенской напомнили о ее почтенном возрасте и предположили, что припухлость лица связана с укусами пчел.
«Господи, что с лицом-то?»
«От Успенской только глаза остались. Что же вы с собой делаете?»
«Сильно перекачала губы, вся даже опухла»;
«С лицом нормально — Любе 66 лет, успокойтесь»;
«Ее просто злые пчелы покусали», — отреагировали юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, какие косметологические процедуры делают Бузова, Седокова и Успенская.
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