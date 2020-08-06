Внешний вид Любови Успенской поверг в шок ее подписчиков в Instagram. Певица выложила видео, на котором позирует на веранде и поет веселую песенку про спиртное. При этом лицо королевы шансона выглядит заметно опухшим, на что обратили внимание пользователи в комментариях. Ее глаза едва открываются, ноздри отличаются по размеру одна от другой, а губы раздуты будто бы больше обычного.

«Дефицит алкоголя, ботекса. Ну, есть морс. Водку подождем», — объявила на камеру Успенская.

Instagram @uspenskayalubov_official

Хейтеры наводнили пост артистки гневными отзывами, в которых указали ей на чрезмерное увлечение пластикой и «уколами красоты». Заступники Успенской напомнили о ее почтенном возрасте и предположили, что припухлость лица связана с укусами пчел.

«Господи, что с лицом-то?»

«От Успенской только глаза остались. Что же вы с собой делаете?»

«Сильно перекачала губы, вся даже опухла»;

«С лицом нормально — Любе 66 лет, успокойтесь»;

«Ее просто злые пчелы покусали», — отреагировали юзеры.

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