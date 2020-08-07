Асмус приехала на работу к «пока еще мужу» — фото
Актриса заинтриговала фанатов визитом в офис Comedy Club.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Кристина Асмус продолжает муссировать тему собственного развода. На этот раз актриса показала поклонникам в сторис Instagram, как идет в офис Comedy Club, где, как известно, трудится ее благоверный Гарик Харламов. При этом артистка подчеркнула, что ее визит не связан с его делами, и назвала бывшего возлюбленного «пока еще мужем». Подробности она обещала раскрыть фанатам позже.
«В общем, я приехала на работу к пока еще мужу, в офис Comedy. Но по своим делам, у меня сегодня здесь примерка для нового проекта. Позже все расскажу», — интригующее сообщила Асмус.
Вскоре она опубликовала фото в оригинальном сценическом костюме леопардовой расцветки.
Муж актрисы тоже отметился в этот день на рабочем месте. Он выложил фото, на котором возлежит на диване с видом человека, явно не собирающегося работать. В посте к снимку он, напротив, заявил, что готов к труду и очень рад возможности проявить себя. Визит супруги в офис Comedy он оставил без внимания.
Развод Асмус и Харламова начался в июне этого года. Звезды объявили, что расходятся после семи лет брака. Оба подчеркивали, что их расставание не связано с третьими лицами и скандальной сценой с участием актрисы в фильме «Текст».
Суд еще не развел их официально, но, как писал ранее 5-tv.ru, Асмус с Харламовым уже отписались в соцсетях друг от друга.
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