Окончательный разрыв. Асмус и Харламов отписались друг от друга в соцсетях

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Алина Потёмкина
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Актриса и юморист еще не оформили развод, но уже предпочитают не общаться.

Окончательный разрыв. Асмус и Харламов отписались друг от друга в соцсетях

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Расставание Кристины Асмус и Гарика Харламова произвело впечатление на поклонников пары. И если кто-то еще надеялся, что супруги одумаются и заберут документы из ЗАГСа, шансов на это с каждым днем все меньше и меньше. Актриса и шоумен даже отписались друг от друга в Instagram, сообщает сайт Teleprogramma.pro. А это по нынешним меркам уже серьезно.

О разводе Харламов и Асмус сообщили публике в июне. Звезды сразу обозначили, что в их расставании не виноваты третьи лица и злополучный скандал вокруг роли Кристины в нашумевшем фильме «Текст». Позже стало известно, что дочь актеров останется с матерью, а вот как они будут делить совместно нажитое имущество — коттедж в Подмосковье и квартиру в столице — пока не известно.

Любопытно, что Асмус утверждала, что инициатором расставания выступила она, однако в СМИ появилась информация, что первым принес заявление в ЗАГС юморист. Ранее 5-tv.ru писал, как Кристина Асмус пошутила о разделе имущества с мужем.

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Окончательный разрыв. Асмус и Харламов отписались друг от друга в соцсетях

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