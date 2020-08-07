Операция с задержанием 33 россиян в Белоруссии была спланирована украинскими спецслужбами. Как считает KP.RU, конечной целью данной провокации было рассорить Минск с Москвой, очернить крупнейшую российскую компанию «Роснефть», а также бросить тень на так называемую ЧВК «Вагнер».

Хроника тщательно срежиссированного спектакля была установлена российскими спецслужбами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было выяснено, что украинские спецслужбы создали электронные почтовые ящики на фейковых доменах, через которые велся рекрутинг российских граждан. Люди, выдававшие себя за сотрудников «Роснефти», ЧВК «Вагнер», российского диппредставительства в Стамбуле, поэтапно появлялись в этом спектакле и играли свои тщательно отрепетированные роли.

Вербовка началась в мае. Куратор, общаясь с фейкового сирийского номера, набирал сначала людей для охраны объектов в Сирии, однако в середине операции он «трагически погиб» в Ливии. Следующий человек, поменял точку дислокации на Венесуэлу. Он выходил на связь с подопечными при помощи виртуального номера, копирующего номер консульства РФ в Каракасе.

В общей сложности было набрано пять групп — порядка 180 человек. Они должны были якобы работать «на проектах Роснефти».

Четырем группам было приказано прибыть в Венесуэлу через Минск — Стамбул — Гавану. Пятая должна была отправиться в Каракас по морю.

Первая группа, которая была сформирована преимущественно из лиц, ранее воевавших в Донбассе, выдвинулась в Минск 25 июля. Все билеты им были оформлены якобы через российские турфирмы, на деле оказалось, что их купили в украинских агентствах. Время отправления из Минска в Стамбул дважды менялось. При этом почти все купленные билеты через небольшой промежуток времени аннулировались, однако группа об этом даже не подозревала.

Пока россияне в Белоруссии ожидали перенесенный на 30 июля вылет в Стамбул, операция вышла на финишную прямую. 29 июля группа, в составе которой было 33 гражданина России и еще один житель Белоруссии, контактировавший с членами прибывшей команды, были задержаны.

В Минске их приняли за сотрудников ЧВК «Вагнер» и все произошедшее связали с информацией о якобы прибывших в Белоруссию 200 человек, намеревающихся «дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании».

В отношении задержанных россиян возбудили уголовное дело. В настоящее время все они находятся под стражей. Их подозревают в подготовке теракта.

Украина не замедлила проявить свой интерес к задержанным гражданам России. 5 августа президент Незалежной Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил с Лукашенко возможность экстрадиции задержанных. 6 августа президент Белоруссии пригласил генпрокуроров России и Украины обсудить задержание россиян.