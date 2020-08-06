Лукашенко пригласил генпрокуроров России и Украины обсудить задержание россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение пригласить для обсуждения задержанных россиян генеральных прокуроров России и Украины. Об этом сообщает агентство «Белта».

«Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей (задержанные в Белоруссии россияне — Прим.ред.), я попрошу генерального прокурора. <…> Все же озабочены этой проблемой, серьезная проблема. Положите втроем перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане, наши законы», — заявил глава государства.

О задержании россиян стало известно 29 июля. Белорусские власти заявили, что все они якобы имеют отношение к частной военной компании. Следствие подозревает их в подготовке массовых беспорядков в республике.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, подчеркнул, что в России нет такого понятия — частная военная компания. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вина задержанных в Белоруссии российских граждан не доказана. Дипломат намекнула, что разыгрывание этого «спектакля» и его тиражирование выгодно президенту республики на фоне предстоящих выборов главы государства. Однако такое усложнение отношений между странами со стороны Лукашенко не отразится на межгосударственных связях.

В то же время экстрадиции россиян потребовала Украина, мотивировав это тем, что все они принимали участие в военных действиях в Донбассе. На что в беседе с президентом Незалежной Владимиром Зеленским белорусский президент сообщил, что будет действовать в диалоге как Украиной, так и с Россией.