«У всех есть такие истории»: Асмус призналась, за что ей стыдно уже 20 лет

Кристина Асмус решилась на признание своим подписчикам в Instagram. Вот уже 20 лет она испытывает угрызения совести. История, заставившая актрису так страдать, произошла в летнем лагере. По ее словам, она принимала участие в конкурсе рисования. Таланта живописца у нее не было, но она согласилась выдать за свою работу портрет авторства одной девочки. Впрочем, та предложила сама. С тех пор знаменитости не дают покоя украденные лавры.

«Получилось реально круто. И я победила в этом конкурсе. Но так и не призналась, что авторство не мое… Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю и мне стыдно до сих пор…» — созналась Асмус.

Instagram @asmuskristina

Поклонники горячо поддержали свою любимицу. Они упирали на то, что сейчас она испытывает искреннее раскаяние, а значит, и переживать нечего.

«Ну, у всех есть такие истории»

«Главное, что вы признались. Теперь совесть чиста перед той девочкой»

«Не стоит переживать — время все лечит», — успокаивали фолловеры.

Но, куда ж без циников и скептиков, которые не упустят свой шанс поглумиться над откровениями звезды.

«Поздравляю с первым местом!» — написал кто-то из шутников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Асмус пошутила о личной жизни после развода с Гариком Харламовым.