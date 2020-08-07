«У всех есть такие истории»: Асмус призналась, за что ей стыдно уже 20 лет

|
Алина Потёмкина
34

Поклонники актрисы убеждали ее, что переживать из-за такого пустяка нет смысла.

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Кристина Асмус решилась на признание своим подписчикам в Instagram. Вот уже 20 лет она испытывает угрызения совести. История, заставившая актрису так страдать, произошла в летнем лагере. По ее словам, она принимала участие в конкурсе рисования. Таланта живописца у нее не было, но она согласилась выдать за свою работу портрет авторства одной девочки. Впрочем, та предложила сама. С тех пор знаменитости не дают покоя украденные лавры.

«Получилось реально круто. И я победила в этом конкурсе. Но так и не призналась, что авторство не мое… Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю и мне стыдно до сих пор…» — созналась Асмус.

Instagram @asmuskristina

Поклонники горячо поддержали свою любимицу. Они упирали на то, что сейчас она испытывает искреннее раскаяние, а значит, и переживать нечего.

«Ну, у всех есть такие истории»

«Главное, что вы признались. Теперь совесть чиста перед той девочкой»

«Не стоит переживать — время все лечит», — успокаивали фолловеры.

Но, куда ж без циников и скептиков, которые не упустят свой шанс поглумиться над откровениями звезды.

«Поздравляю с первым местом!» — написал кто-то из шутников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Асмус пошутила о личной жизни после развода с Гариком Харламовым.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.04
-0.24 86.62
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:44
Германии стоит сосредоточиться на РФ, заявил глава Восточного комитета немецкой
8:35
В Дагестане несколько тысяч жителей горных аулов оставили без больницы
8:24
«У всех есть такие истории»: Асмус призналась, за что ей стыдно уже 20 лет
8:15
Мощные ливни и ураган: стихия «порезвилась» в нескольких российских регионах — видео
8:06
«Как статуэточка»: сестра Подольской показала живот после абдоминопластики
7:55
Как спасти упавший в воду смартфон? — советы эксперта

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Осторожнее с пластикой! Физиогномист рассказала, как мужчины выбирают себе пару
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок