«После развода оргазм только такой»: Асмус пошутила о личной жизни после развода с Харламовым
В новой киноленте актриса сыграла девушку из секс-чата. Записью со съемочной площадки звезда поделилась со своими фанатами.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Кристина Асмус решила повторить оглушительный успех скандального фильма «Текст». В киноленте, наделавшей столько шума, актрисе пришлось полностью обнажиться и сыграть откровенную постельную сцену с партнером Иваном Янковским. После выхода фильма на Асмус обрушился шквал критики, а сама актриса заявляла, что благодарна этому опыту, но повторять его больше не намерена.
Недавно стало известно, что звезда все же изменила свое первоначальное решение и разделась для нового фильма «Китобой». Как написала девушка на своей странице в Instagram, работа над проектом шла более семи лет, и он даже вошел в программу Венецианского международного кинофестиваля.
По сюжету главные герои — охотники на крупных млекопитающих — смотрят на раздевающуюся девушку из секс-чата, которую сыграла Асмус. В своем Instagram-аккаунте актриса даже выложила короткий ролик со съемочной площадки, на котором она в короткой юбке и джинсовой куртке идет по темному переулку.
Чуть позже актриса снова заинтриговала своих подписчиков записью со съемок. В кадре она эмоционально озвучивает свою героиню, громко постанывая от «удовольствия».
«После развода оргазм только такой», — шутливо написала актриса.
Подписчики признали, что Асмус настолько правдоподобно сыграла голосом постельную сцену, что они всерьез стали беспокоиться за коллегу, представшего с ней в ролике.
«Гениально»;
«Я просто ору, это великолепно»;
«Кто этот несчастный герой на втором плане?»;
«Когда отключили горячую воду», — пошутили пользователи.
Некоторые юзеры отметили, что, теперь, когда Асмус не состоит в браке, она может себе позволить подобные сцены. Многие из интернет-сообщества до сих пор полагают, что развод актрисы и Гарика Харламова был спровоцирован именно участием Асмус в постельной сцене «Текста», однако и сама звезда, и ее бывший муж опровергнули подобные слухи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Асмус и Харламов отписались друг от друга в соцсетях.
Читайте также
88%
0.33 84.26
0.48
Нашли ошибку?