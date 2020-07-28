«После развода оргазм только такой»: Асмус пошутила о личной жизни после развода с Харламовым

Кристина Асмус решила повторить оглушительный успех скандального фильма «Текст». В киноленте, наделавшей столько шума, актрисе пришлось полностью обнажиться и сыграть откровенную постельную сцену с партнером Иваном Янковским. После выхода фильма на Асмус обрушился шквал критики, а сама актриса заявляла, что благодарна этому опыту, но повторять его больше не намерена.

Недавно стало известно, что звезда все же изменила свое первоначальное решение и разделась для нового фильма «Китобой». Как написала девушка на своей странице в Instagram, работа над проектом шла более семи лет, и он даже вошел в программу Венецианского международного кинофестиваля.

По сюжету главные герои — охотники на крупных млекопитающих — смотрят на раздевающуюся девушку из секс-чата, которую сыграла Асмус. В своем Instagram-аккаунте актриса даже выложила короткий ролик со съемочной площадки, на котором она в короткой юбке и джинсовой куртке идет по темному переулку.

Чуть позже актриса снова заинтриговала своих подписчиков записью со съемок. В кадре она эмоционально озвучивает свою героиню, громко постанывая от «удовольствия».

«После развода оргазм только такой», — шутливо написала актриса.

Подписчики признали, что Асмус настолько правдоподобно сыграла голосом постельную сцену, что они всерьез стали беспокоиться за коллегу, представшего с ней в ролике.

«Гениально»;

«Я просто ору, это великолепно»;

«Кто этот несчастный герой на втором плане?»;

«Когда отключили горячую воду», — пошутили пользователи.

Некоторые юзеры отметили, что, теперь, когда Асмус не состоит в браке, она может себе позволить подобные сцены. Многие из интернет-сообщества до сих пор полагают, что развод актрисы и Гарика Харламова был спровоцирован именно участием Асмус в постельной сцене «Текста», однако и сама звезда, и ее бывший муж опровергнули подобные слухи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Асмус и Харламов отписались друг от друга в соцсетях.