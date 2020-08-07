Житель Челябинска установил на Эльбрусе мировой рекорд
Мужчина решил таким образом проверить себя и доказать, что люди способны на многое.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine, 5-tv.ru
Турист из Челябинска забрался на Эльбрус, чтобы установить необычный мировой рекорд.
На высоте более четырех с половиной тысяч метров мужчина разулся и встал на гвозди. В таком положении он находился 31 минуту.
Сам челябинец признался, что решился на безумную авантюру не для того, чтобы попасть в историю. Хотел проверить себя и доказать всем, что люди способны на многое. Это достижение уже зафиксировало Международное агентство рекордов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что всероссийский полумарафон вошел в Книгу Гиннесса, сдвинув с пъедестала США.
Читайте также
83%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?