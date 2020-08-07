Житель Челябинска установил на Эльбрусе мировой рекорд

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Мужчина решил таким образом проверить себя и доказать, что люди способны на многое.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine, 5-tv.ru

Турист из Челябинска забрался на Эльбрус, чтобы установить необычный мировой рекорд.

На высоте более четырех с половиной тысяч метров мужчина разулся и встал на гвозди. В таком положении он находился 31 минуту.

Сам челябинец признался, что решился на безумную авантюру не для того, чтобы попасть в историю. Хотел проверить себя и доказать всем, что люди способны на многое. Это достижение уже зафиксировало Международное агентство рекордов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что всероссийский полумарафон вошел в Книгу Гиннесса, сдвинув с пъедестала США.

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Житель Челябинска установил на Эльбрусе мировой рекорд

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