Житель Челябинска установил на Эльбрусе мировой рекорд

Турист из Челябинска забрался на Эльбрус, чтобы установить необычный мировой рекорд.

На высоте более четырех с половиной тысяч метров мужчина разулся и встал на гвозди. В таком положении он находился 31 минуту.

Сам челябинец признался, что решился на безумную авантюру не для того, чтобы попасть в историю. Хотел проверить себя и доказать всем, что люди способны на многое. Это достижение уже зафиксировало Международное агентство рекордов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что всероссийский полумарафон вошел в Книгу Гиннесса, сдвинув с пъедестала США.